VOLETE SAPERE PERCHÉ BANKSY HA DECISO DI METTERE IN VENDITA LE SUE OPERE? SI È ROTTO LE PALLE DI VEDERE PLAGI E FAKE DELLE SUE OPERE. LO RIVELA IL SUO AVVOCATO: “GLI VA BENE CHE I SUOI LAVORI SIANO USATI DAGLI ATTIVISTI, MA NON DALLE GRANDI AZIENDE CHE NE STORPIANO IL MESSAGGIO” – IL RICAVATO SARÀ USATO PER L’ACQUISTO DI UNA NAVE PER OPEN ARMS: “POTRESTE COMMETTERE UN REATO…” (VIDEO)

DAGONEWS

gross domestic product

Perché Banksy porta la sua arte direttamente alle persone con un nuovo negozio online, “Gross Domestic Product”? Ha deciso di abbracciare l’idea di un negozio di articoli da regalo?

Sì e no. Per prima cosa, il negozio online - e il suo pop-up fisico, aperto questa settimana a Croydon - raccoglie denaro per una buona causa. Per un altro, ci dice che è stato costretto a muoversi in questa direzione.

le opere di banksy in vendita 2

Una recente disputa legale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: una società di biglietti d'auguri ha cercato di prendere il controllo del marchio di Banksy. «È stato costretto a entrare nel mercato del merchandising - ha dichiarato ad Artnet News l'avvocato dell'artista Mark Stephens -

Banksy è uno degli artisti più derubati del mondo. Le sue opere sono state plagiate dalle grandi imprese. Abbiamo visto cose fatte in maniera diversa rispetto alla sua scelta artistica, del colore sbagliato o nella direzione sbagliata, rivolte da destra a sinistra invece che da sinistra a destra come nel disegno originale. L'integrità del lavoro viene calpestata e viene usata a fini commerciali».

gross domestic product il negozio di banksy 3

Tuttavia, l'artista non ha cambiato la sua posizione sul copyright, come ha sottolineato Stephens: «È abbastanza felice che il suo lavoro venga utilizzato dagli attivisti o per divertimento personale. Ma i grandi gruppi aziendali interessati a realizzare un profitto cambiano la sua arte, togliendogli il suo significato reale».

le opere di banksy in vendita 1

Tra gli oggetti in vendita ci sono un camion giocattolo pieno di bambole di legno che raffigurano migranti, elmetti antisommossa della polizia che sono stati convertiti in palle da discoteca e tappeti di benvenuto cuciti con la stoffa dei giubbotti di salvataggio usati dai rifugiati che attraversano il Mediterraneo. «Questa è una gamma di prodotti che potrebbe essere concepita ed eseguita solo da Banksy» ha affermato Stephens.

le opere di banksy in vendita 3

Il fatto che molti degli articoli si riferiscano alla crisi dei migranti non è un caso. «Il ricavato di questi prodotti sarà destinato all'acquisto di una nuova nave di salvataggio per migranti in sostituzione di quella confiscata dalle autorità italiane - ha scritto Banksy in una nota riferendosi alla nave spagnola Open Arms, sequestrata dalle autorità italiane qualche mese fa - Quindi potreste commettere un reato acquistandoli».

