19 dic 2019 16:25

X-FACTORY - RINASCE A ROMA AL "CONTEMPORARY CLUSTER" DI VIA DEI BARBIERI LA FACTORY DI ANDY WARHOL – DAL 20 AL 28 DICEMBRE FOTO, MUSICA ED ESIBIZIONI, CON 60 OPERE DELL'ARTISTA TRA CUI FIGURANO I SOGGETTI PIÙ FAMOSI, COME MARILYN E LA GIOCONDA, MA ANCHE PEZZI MENO CONOSCIUTI E RARI, COME ‘L'URLO’ - IL 20 DICEMBRE AD APRIRE L'EVENTO SARÀ... - IL PROGRAMMA (IL 22 DICEMBRE CI SARA' ANCHE GIANLUCA MARZIANI)