22 ott 2023 16:20

AVETE IN PROGRAMMA UNA VACANZA A BREVE? VI PUO' TORNARE UTILE LA LISTA DEI CENTO HOTEL PIÙ AMATI DEL MONDO - SECONDO “TRAVEL + LEISURE” AL PRIMO POSTO C'E' L’ITALIA CON IL ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO DI MONTALCINO, IN TOSCANA. SECONDO IL GRACE HOTEL DI SANTORINI, SEGUITO DAL WALDORF ASTORIA MALDIVE ITHAAFUSHI – MA IN CLASSIFICA CI SONO 11 STRUTTURE ITALIANE…