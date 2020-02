15 feb 2020 11:43

COME GODO SULLA PAGODA - DUE ITALIANI GIRANO UN PORNO AMATORIALE DAVANTI AI SACRI TEMPLI BUDDISTI DI BAGAN, IN MYANMAR. IL FILMATO FINISCE SU PORNHUB E OTTIENE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI IN POCHE ORE, SCATENANDO LE PROTESTE DELLE AUTORITÀ RELIGIOSE E UNA CRISI DIPLOMATICA TRA I DUE PAESI - MA NON SONO I PRIMI A FARLO: SUL SITO CI SONO VARI FILMINI ''EN PLAIN AIR'' NEL SITO UNESCO