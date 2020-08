Da "www.lastampa.it"

L'Algar do Carvão è una caverna vulcanica profonda 90 metri sull'isola di Terceira nelle Azzorre. Si è formata circa 3.200 anni fa dopo che il magma fuoriuscito dal camino principale si è ritirato nella camera magmatica. L'Algar è situato all'interno della caldera del Guilherme Moniz, a 640 m di altezza. La sua esistenza era nota da tempo, ma la profondità e la mancanza di luce, rendeva difficoltosa qualsiasi discesa.

Nel gennaio 1893 con l'uso di una semplice corda Cândido Corvelo e Luis Sequeira riuscirono a scendere. All'interno è possibile osservare le pareti di lava nere e le cupole create dai tentativi di uscita dalla lava.

L'Algar è popolato da una vegetazione che copre l'imboccatura del cono e ospita diverse specie di invertebrati come il ragno cavernoso Turinyphia cavernicola. Solo alla fine del 20esimo secolo è possibile ai turisti accedervi e trovarsi nel cuore di un vulcano.

