parque natural los alcornocales

Se vi serve una vacanza per riprendervi dalle ferie questo potrebbe essere il momento esatto per programmare un viaggio. Non uno qualsiasi, ma quello che vi rimarra per sempre nel cuore a bordo della vostra auto o sulle due ruote per esplorare da vicino le meraviglie del mondo. Non c’è nulla di più romantico di preparare una valigia, pianificare un percorso e intraprendere un viaggio on the road: ecco 11 percorsi per coronare il vostro sogno.

Il fascino dell’Irlanda

La Wild Atlantic Way (WAW) in Irlanda è un percorso lanciato nel 2014 e si snoda lungo la selvaggia costa occidentale tra Kinsale fino a Malin Head. Considerata la Route 66 irlandese, la Wild Atlantic Way è un itinerario stradale di 2500 chilometri che percorre l’intera costa atlantica. Durante il viaggio vedrete la Penisola di Mizen Head, il punto più meridionale dell’isola, e quello più settentrionale, Malin Head, dove la ribattezzata Route 66 irlandese incontra la Causeway Coastal Route: un altro splendido itinerario che porta nel Nord dell’Irlanda.

great alpine highway

Sole spagnolo

Le colline soleggiate dell'Andalusia sono a due passi dalla Costa del Sol, ma sono un mondo a parte. Dirigetevi a sud da Siviglia attraverso il Parque Natural Los Alcornocales verso Ronda, con il suo ponte che attraversa una scarpata. Circondate da vallate fluviali e dal profumo degli uliveti, le strade si snodano attraverso colline, offrendo spettacolari vedute a ogni curva.

Per i motociclisti il percorso per Marbella è una scarica di adrenalina.

Lunghezza: 241 chilometri.

Da vedere: la storica arena di Ronda

La Route 66

garden route in sudafrica

L'iconico viaggio su strada lungo la Route 66 in America originariamente si estendeva per 3800 chilometri da Chicago a Santa Monica attraverso otto stati.

Luogo di ispirazione per i cantautori e per i registi, il percorso migliore per viverla a pieno è la parte in Arizona, tra Flagstaff e Needles. Qui, gli aridi deserti rivelano l'America più selvaggia.

Lunghezza: 362 chilometri

Da vedere: città storiche di Oatman e Seligman.

costiera amalfitana

Il signore delle strade

I costruttori di strade devono avere avuto il loro da fare per costruire il percorso da Christchurch a Greymouth, conosciuto come la Great Alpine Highway in Nuova Zelanda.

Si gode di una vista meravigliosa mentre si passa sulle pianure di Canterbury e poi sale verso la Arthur's Pass. Le strane Pancake Rocks sono il punto culminante di questo percorso spettacolare.

Lunghezza: 305 chilometri.

Da vedere: l'incredibile viadotto Otira e il ponte Waimakariri.

arid eden route in namibia

Fuga sudafricana

La Garden Route si estende da ovest all'Eastern Cape, un paese delle meraviglie.

Offre il meglio della costa del Sud Africa e offre una miriade di paesaggi, dalle spiagge alle aspre montagne all'arido deserto.

Lunghezza: 321 chilometri

Da vedere: Addo Elephant National Park e la regione desertica di Klein Karoo.

Ghiacciai e cascate

Gli islandesi viaggiano regolarmente sulla Route 1 che si snoda per il perimetro dell’isola tra i ghiacciai e collega i villaggi periferici con la capitale, Reykjavik.

In inverno, il circuito è accessibile solo dai veicoli con quattro ruote motrici, ma il panorama ultraterreno rimane strabiliante in qualsiasi momento.

wild atlantic way

Lunghezza: 1335 chilometri

Da vedere: la cascata di Skogafoss e la laguna di Jokulsarlon.

Facoceri e natura selvaggia

Dirigitevi fuori dai sentieri battuti lungo l'Arid Eden Route in Namibia, nel sud-ovest dell'Africa. Attraversate una delle ultime regioni selvagge rimaste del Paese e addentratevi l'Etosha National Park. Con imponenti montagne e facoceri sul ciglio della strada, questo viaggio da Windhoek a Galton è una vera avventura.

monadnock region loop

Lunghezza: 482 chilometri.

Da vedere: Cheetah Conservation Fund e Okahandj a Craft Market.

Gloria d'autunno

La Monadnock Region Loop nel New England, negli Stati Uniti, è un paradiso per gli amanti delle foglie d'autunno. Questa gita di un giorno nel New Hampshire attraversa città storiche e costeggia lo stesso Monte Monadnock, ma i vivaci colori della foresta sono indimenticabili.

Lunghezza: 128 chilometri.

Da vedere: I negozi di antiquariato a Keene e Marlow.

wild atlantic way 2

Avventura ad Amalfi

Il tratto di costa più panoramico d'Italia, lungo la Costiera Amalfitana, è immerso in un paesaggio mediterraneo di indiscussa bellezza. La Strada Statale 163, da Sorrento a Salerno, nonostante le curve impegnative, offre un paesaggio spettacolare.

Lunghezza: 51 chilometri.

Da vedere: Positano e la cattedrale di Amalfi.

Forever Scozia

wild atlantic way 1

La North Coast 500 in Scozia regala un viaggio indimenticabile tra castelli fiabeschi, scogliere e strade che possono competere con qualsiasi panorama statunitense. Le tortuose strade delle Highland sono sensazionali.

Lunghezza: 804 chilometri

Da vedere: le spiagge di Sutherland e la romantica Easter Ross.

Into the wild

Un viaggio epico è quello che attraversa l'Outback, da Darwin ai Territori del Nord ad Adelaide, nell'Australia meridionale: questa è un'avventura per cui è necessario prendersi una settimana per esplorare i vasti paesaggi bruciati dal sole. È necessaria un'attenta pianificazione perché in molte zone il telefono non prende. Ci sono rettilinei da 56 chilometri e un tramonto indimenticabile su Uluru.

Lunghezza: 2800 chilometri

north coast 500 in scozia

Da vedere: le rocce dei Devils Marbles che brillano alla luce del sole.

route 66 uluru in australia route 1 islanda