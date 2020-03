PREPARATE LE INFRADITO! - TRIPADVISOR HA STILATO LA CLASSIFICA DELLE SPIAGGE PIÙ BELLE DOVE GODERSI UNA VACANZA INDIMENTICABILE – DAL MESSICO ALLA GRECIA TUTTE LE METE SU CUI PUNTARE: E TRA LE 25 PIÙ BELLE CI SONO QUATTRO LOCALITÀ ITALIANE…

Cinzia Zadro per "www.viagginews.com"

siesta beach, siesta key, florida

Stessa spiaggia stesso mare? Meglio di no quando si può andare nelle spiagge più belle d’Europa. Acque cristalline in cui tuffarsi, sabbia bianchissima, natura rigogliosa. E’ questo l’identikit delle spiagge più belle dove andare per l’Estate 2020 sparse per tutto il Vecchio Continente ed elette da Tripadvisor Travellers’ Choice 2020, ossia le spiagge più premiate dagli utenti del noto portale di recensioni.

spiaggia dei conigli, lampedusa, sicily

In questa classifica si trovano soprattutto spiagge del Mediterraneo, ma ci sono anche spiagge meno estive come quelle del Regno Unito, dell’Irlanda o addirittura dell’Islanda. Ancora una volta a guidare la classifica delle spiagge più belle c’è l’Italia con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa.

Spiagge più belle d’Europa 2020: la classifica

seven mile beach, grand cayman

Se state pensando a dove andare quest’estate la classifica del Travellers’Choice 2020 vi darà utili indicazioni sulle spiagge più belle d’Europa 2020. Sono luoghi bellissimi che hanno ricevuto migliaia di recensioni positive e vi basterà una foto per farvi capire il perché sono fra le più amate.

Nella top 25 troviamo quattro spiagge italiane: al primo posto la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, poi due spiagge sarde Cala Mariolu e Cala Goloritzé e poi Cala Rossa di Lampedusa. Sicilia e Sardegna sono quindi i nostri fiori all’occhiello.

prainhas do pontal do atalaia, arraial do cabo, brazil

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia

2. Kleftiko Beach, Isola di Milos, Cicladi, Grecia

3. Luskentyre, Isola di Harris, Scozia

4. Playa de Ses Illetes, Formentera, Isole Baleari

5. La Concha Beach, San Sebastian, Spagna

6. Woolacombe Beach, Woolacombe, Regno Unito

7. Elafonissi Beach, Creta, Grecia

8. Cala Mariolu, Sardegna, Italia

9. Balos Lagoon, Creta, Grecia

10. Black Sand Beach, Vik, Islanda

11. Rhossil Bay, Rhossili, Regno Unito

12. St Brelade’s Bay Beach, Saint Brelade, Jersey

la concha beach, san sebastian donostia, spain

13. Simos Beach, Elafonisos, Grecia

14. Playa de Muro Beach, Maiorca, Spagna

15. Cala Goloritze, Baunei, Sardegna

16. Fig Tree Bay, Protaras, Cipro

17. As Catedrais Beach, Ribadeo, Spagna

18. Cote des Basques, Biarritz, Francia

19. Iztuzu Beach, Daylan, Turchia

20. Konnos Bay, Ayua Napa, Cipro

kleftiko beach, milos, cyclades, greece

21. Spiaggia di Cala Rossa, Favignana, Sicilia

22. Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portogallo

23. Banna Strand, Tralee, Irlanda

24. Praia da Rocha, Algarve Portogallo

25. Derrynane Beach, Caherdaniel, Irlanda

