Noemi Penna per "www.lastampa.it"

norman's coach and horses 4

Bere una birra completamente nudi. Per offrire un relax fuori dal comune, uno dei più antichi pub di Londra ha richiesto - e ottenuto - la licenza di locale per nudisti. The Coach & Horses è uno dei pilastri di Soho: serve birra dal 1847 ed è passato agli onori della cronaca per essere stato gestito per 63 anni dal più rude dei baristi di Londra, Norman Balon. Un locale in stile tradizionale, dove ora si potranno lasciare tutti gli abiti all'ingresso, non solo cappotto e ombrello.

norman's coach and horses 3

E anche se si tratta di una originale trovata per salvare il locale dalla cessione ad una grossa catena, poco importa. Nessuno chiederà mai agli avventori di spogliarsi, ma un gruppo di affezionati lo ha fatto per davvero, per realizzare un calendario e raccogliere i fondi necessari per evitare la vendita.

«In tempi di reale bisogno e disperazione, stiamo cercando di difendere un valore: la grande tradizione britannica di spogliarsi», ha detto ironicamente alla Cnn Alastair Choat, che con la figlia Hollie gestisce il pub su Greek Street, proseguendo una tradizione di oltre 170 anni.

norman's coach and horses 2

Choat ha spiegato che il pub ha dovuto chiedere un permesso speciale alle autorità locali affinché gli avventori potessero spogliarsi all'interno, la stessa licenza che bisogna richiedere per i privé per adulti. Ora tutto è concesso. E pare che la cosa abbia incuriosito molte persone: da quando è stato lanciato il calendario, Choat è stato sommerso da chiamate da parte di nudisti di tutto il mondo.

norman's coach and horses 1

Al momento non si conoscono ancora i programmi, così come non si sa se la vendita sia stata definitivamente scongiurata. Ma in futuro potrebbe essere istituito un giorno della nudità, in un «ambiente consensuale», durante il quale lavorerà uno «staff speciale, che ovviamente dovrà sentirsi a proprio agio a lavorare completamente senza vestiti», il tutto in completa naturalezza per la serie «entri e dopo 15 minuti non te ne accorgi più».

alastair choat e la figlia hollie 1