RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…

Silvia Natella per "www.leggo.it"

Sono diventate virali le foto di Rachel Clint, un'insegnante dalla rinomata scuola britannica Merchant Taylor "beccata" mentre bacia un suo alunno. La donna, visibilmente ubriaca, è stata immortalata durante un viaggio in treno e mentre siede sulle ginocchia del ragazzo. Una condotta che ha fatto gridare allo scandalo e che ha portato al suo licenziamento solo in seguito. Le immagini incriminate sono state pubblicate dal Liverpool Echo in questi giorni.

I fatti risalgono allo scorso anno, ma in un primo momento la scuola ha giustificato il comportamento della docente di geografia, ex assistente del preside dell'istituto prestigioso. La trentenne, sbronza, è stata vista anche accarezzare il volto dell'allievo oggi diciottenne.

Ascoltata durante l'udienza disciplinare, era stata autorizzata a mantenere la professione e il posto di lavoro. La commissione giudicatrice aveva deciso, sulla base di una semplice foto, che le sue azioni non erano di natura sessuale, nonostante la Clint avesse ammesso di essersi "arrampicata" sulle ginocchia del ragazzo per baciarlo. «Le prove suggeriscono che si trattava di un gesto spontaneo che non ha portato ad alcuna ulteriore intimità», avevano detto i giudici.

Quando il filmato è venuto alla luce per la prima volta, la Clint è stata sospesa e poi riascoltata nuovamente dalla commissione disciplinare, che ne ha deciso il lincenziamento stabilendo che «la sua condotta era molto al di sotto degli standard richiesti dagli insegnanti della scuola».

I genitori degli studenti hanno apprezzato la decisione. Un uomo il cui figlio frequenta la scuola di 11mila sterline l'anno, ha dichiarato a ECHO: «Questo è un grave abuso della fiducia che un ragazzo ha in una donna di 15 anni più grande. Sono contento che sia stata licenziata».

La Clint ha ammesso di aver consumato alcol a stomaco vuoto e ha dichiarato: «Accetto la piena responsabilità delle mie azioni, ma spero che questo incidente isolato non mi neghi un futuro nella professione».

