Dave Smith per "it.businessinsider.com"

airbnb 9

Uso sempre Airbnb quando viaggio o vado in vacanza. Le camere di albergo possono essere convenienti e affidabili, ma spesso scopro che prenotare una casa di vacanza tramite Airbnb è più economico, ti offre più spazio ed è per giunta un po’ più divertente.

Si ha spesso un’impressione migliore del sapore locale quando si sceglie di vivere in una casa comune piuttosto che in una comune camera d’albergo. Sono appena tornato dalla mia luna di miele a maggio: siamo stati via due settimane, abbiamo visitato quattro diverse città europee e soggiornato esclusivamente tramite Airbnb.

airbnb 4

Alcune sistemazioni erano migliori di qualunque cosa avremmo avuto in albergo; altre sono state al di sotto delle nostre aspettative. Ma attraverso questa e altre esperienze ho imparato molto. Ecco i miei 11 consigli e trucchi per usare Airbnb.

Prenotate in anticipo.

Prenotare in anticipo significa che avrete più opzioni per qualsiasi località sceglierete di visitare, e di solito i prezzi sono inferiori rispetto a quando prenotate vicino alla data. Ciò vale soprattutto per le città e le località più amate.

venezia

Quando mia moglie e io abbiamo prenotato il nostro viaggio a Venezia come parte della luna di miele, ad esempio, abbiamo visto opzioni nettamente più costose perché abbiamo prenotato solo con un mese di anticipo (fortunatamente, abbiamo trovato un’alternativa più economica, il che mi porta al consiglio successivo).

Ogni tanto, vale la pena dare una possibilità a un esordiente.

Le persone amano prenotare posti che molto recensiti da altre persone. Significa che altre persone sono state in quella sistemazione e non sono morte, il che è un bene!

Però, potreste restare sorpresi se ignorate la quantità di recensioni collegate a un determinato annuncio e date una possibilità a un novellino basandovi sulle sue foto e sulle caratteristiche elencate.

airbnb 13

Per tornare a Venezia: dato che stavamo prenotando con solo un mese di anticipo, sentivamo che stavamo considerando solo alternative costose. Ma ci siamo messi a cercare e abbiamo trovato un appartamento nuovissimo in cui non era stato ancora nessuno. Le foto erano bellissime, e avremmo ottenuto uno sconto del 20% per essere tra i primi a prenotare, per cui abbiamo compiuto un atto di fede.

Si è rivelata un’ottima decisione: È stato senza dubbio il miglior appartamento in cui siamo stati in tutta la nostra luna di miele.

airbnb 7

Il temine “Superhost” può essere ingannevole e non garantisce un’esperienza di qualità.

Airbnb sceglie i “Superhosts” basandosi solo su quattro criteri: devono avere ospitato almeno 10 persone nella loro sistemazione nell’ultimo anno, devono avere una valutazione di 4,8 o superiore da parte di almeno il 50% degli ospiti, non devono avere avuto disdette nel corso dell’ultimo anno e devono rispondere al 90% dei nuovi messaggi entro 24 ore.

In altre parole, essere un Superhost non dice nulla della qualità dell’appartamento.

attenzione ai super host

Nell’ambito del nostro viaggio di nozze siamo stati a Modena scegliendo un “Superhost”. Il nostro appartamento modenese è stato senza dubbio quello che ci è piaciuto meno: c’erano più piani di scale rispetto a quanto annunciato, l’appartamento non era molto pulito, non aveva sapone, shampoo o salviette di carta, e ogni tanto puzzava di zolfo (ne riparlerò più avanti).

Studiate attentamente le foto di un annuncio.

Quando scegliete una sistemazione, è molto importante fare molta attenzione alle foto. A volte noterete incongruenze, lo stesso pezzo di arredamento in due foto diverse, che potrebbero voler dire che il proprietario scatta da diverse angolazioni per fare apparire il suo spazio più grande.

airbnb 6

Abbiamo scoperto in più di un’occasione che stavamo osservando l’annuncio di un monolocale notando che le foto della cucina e della camera da letto riguardavano la stessa zona.

Assicuratevi anche di controllare il decoro e se arriva o meno la luce diretta del sole. Sono cose che vi influenzeranno più di quanto crediate durante la vostra vacanza.

airbnb 5

Scegliete un appartamento che sia vicino alle attrazioni turistiche, o a luoghi che prevedete di frequentare durante il vostro viaggio.

Le città possono essere ingannevolmente grandi. Parigi, ad esempio è molto più grande di quanto crediate!

Se sapete che volete vedere determinate attrazioni in una città, o essere vicini alle principali zone dello shopping o dove si trovano i ristoranti, cercate delle sistemazioni vicine. Ricordate: vorrete passare meno tempo per raggiungere le vostre varie destinazioni e più tempo a godervele.

Airbnb vi raccomanderà degli annunci che non saranno sempre pertinenti.

airbnb 12

Quando stavamo cercando delle sistemazioni per Venezia, guardando attentamente abbiamo visto che molte delle raccomandazioni di Airbnb si trovavano fuori dalle isole principali.

Siamo davvero felici di non avere seguito le raccomandazioni di Airbnb, perché stare dentro Venezia ha contribuito enormemente a rendere la nostra esperienza così magica.

airbnb 10

La stessa cosa è successa quando abbiamo osservato gli annunci di Parigi: molte delle raccomandazioni di Airbnb si trovavano nella periferia della città e almeno a un’ora a piedi dalle attrazioni principali.

Se le cose non sono chiare sull’annuncio, chiedete al proprietario con un messaggio tramite Airbnb.

occhio al check out

Quasi sempre vi pre-approverà, lasciandovi qualche giorno per decidere prima che dobbiate prenotare. Prima di prenotare le sistemazioni per la nostra luna di miele, ho fatto domande ai proprietari degli appartamenti a proposito degli ascensori, dei piani di scale e dell’aria condizionata. I proprietari ci rispondevano abbastanza velocemente e ci pre-approvavano in modo che non dovevamo affrettarci con la decisione.

Se l’orario del check-out non è ideale, di solito puoi trattarlo insieme all’ospite.

Durante il nostro viaggio di nozze dovevamo prendere treni e aerei negli orari più svariati, ma non volevamo dover visitare la città per ore con tutti i nostri bagagli.

airbnb 9

Chiedevamo quindi ai nostri ospiti se potevamo spostare l’orario del check-outper adattarlo alle nostre esigenze di viaggio — a volte solo di un’ora, altre di più ore — e ognuno di loro è stato felice di collaborare in anticipo con noi. Non varrà per tutti gli ospiti, ma chiedere non costa niente,soprattutto se rende un po’ più comodo il vostro viaggio.

leggere i commenti aiuta

Quando cercate un appartamento assicuratevi di segnare come “preferiti” gli annunci migliori.

Una volta che avete contrassegnato come preferiti i migliori annunci, potete tornare in dietro e Airbnb vi mostrerà tutti i vostri preferiti su una mappa. In questo modo, potete paragonare l’ubicazione dei vostri appartamenti preferiti con quella delle vostre attrazioni preferite.

Mia moglie e io abbiamo creato una mappa separata su Google per le attrazioni che volevamo vedere in ogni città durante la nostra luna di miele e l’abbiamo confrontata con quella dei nostri annunci preferiti su Airbnb per scegliere meglio dove stare.

articoli da toilette

Gli articoli da toilette possono variare tantissimo da un posto all’altro.

Alcune sistemazioni avranno così tanto shampoo e sapone che vi sentirete in una spa. Altre, meno.

A volte un posto non avrà salviette di carta, o addirittura gli articoli fondamentali da cucina, nonostante abbiano una cucina. Un posto, ad esempio, non aveva sale, olio e aceto.

parigi

Prima di prenotare, potete fare domande in proposito, ma un sacco di posti si ricordano di includere questi articoli essenziali. Raccomando di fare attenzione a cosa manca nell’appartamento quando arrivate, in modo da poter informare subito il proprietario, o farlo dopo la vostra esperienza, al momento di lasciare una recensione (potete anche mandare un messaggio privato al proprietario dopo il vostro soggiorno con consigli su cosa può essere migliorato, in modo da non doverlo mettere pubblicamente in imbarazzo).

L’odore è molto importante! Quando scorrete le recensioni di un annuncio, state attenti alle segnalazioni sugli odori.

Nel corso della nostra luna di miele, due delle quattro sistemazioni in cui siamo stati (il 50%!) avevano un cattivo odore per almeno un po’ del della nostra permanenza.

A Modena abbiamo notato un cattivo odore di immondiziache di tanto in tanto attraversava il nostro appartamento.

cattivi odori

Abbiamo ricontrollato le recensioni di quell’appartamento e scoperto che alcune vecchie recensioni notavano questo cattivo odore provocato dalle fogne fuori dall’appartamento. Leggendo le recensioni non abbiamo proprio pensato all’odore dell’appartamento e non abbiamo fatto attenzione agli a questi avvertimenti.

airbnb 8

Un altro appartamento in cui siamo stati aveva un bagno rinnovato da poco che di notte, o quando pioveva, puzzava di zolfo. Il proprietario diceva che era colpa della marea, ma non era per niente piacevole averci a che fare.

airbnb 11 airbnb 1 airbnb 3 airbnb 2 airbnb 14