Alice Scaglioni per "www.corriere.it"

Il ritorno dei viaggi in treno

venice simplon – orient express

Chi non ha mai sognato, divagando con la mente seduto sul proprio posto in treno, di trovarsi catapultato in uno dei romanzi ambientati tra l'Otto e il Novecento, immerso in un'avventura romantica su uno dei lussuosi treni dell’epoca?

Nostalgici del genere, sappiate che è possibile viaggiare in Europa percorrendo lunghe tratte notturne, nel lusso, nella comodità e nell'intimità di una cuccetta personale. E non sarete soli: i treni notturni stanno tornando di gran moda nel Vecchio Continente, forse anche merito della febbre «verde» e del loro minor impatto ambientale (viaggiare in treno è meno inquinante che prendere un volo).

orient express

Ci sono molte possibilità di viaggiare in treno di notte, ma alcuni treni (e alcuni itinerari) sono migliori degli altri per partire in uno Stato e risvegliarsi al mattino in un altro. Ecco i 10 migliori.

Venice Simplon – Orient Express

Avremmo potuto scegliere i dieci migliori viaggi in treno notturni senza nominare il celeberrimo Orient Express, reso immortale dalla penna di Agatha Christie, che vi ha ambientato una delle avventure dell'investigatore Hercule Poirot? La rotta storica è stata interrotta, ma oggi si può ripercorrere quel tragitto (e quelle suggestioni) grazie al Venice Simplon – Orient Express.

al andalus train

È un viaggio di lusso, che dura 24 ore, e mira a far immergere i turisti nell'atmosfera tipica degli anni Venti del secolo scorso. L'arredo delle carrozze, le stanze, gli ambienti in comune: tutto ricorda i Roaring Twenties. In quanto servizio di lusso, ha dei prezzi molto diversi dai treni che illustriamo qui di seguito: si va da un minimo di 2.500 dollari fino a più di 6 mila, in base alle cabine scelte e agli extra inclusi, come la cena.

L’Al Andalus train

Scoprire le meraviglie dell’Andalusia a bordo di un treno Palace Trains è indubbiamente il modo più glamour di conoscere questa interessante regione della Spagna. Gli interni dell’Al Andalus train sontuosamente decorati del treno si combinano con una cucina curata nei minimi dettagli e un servizio impeccabile.

danube express

Il Danube Express

Il Danube Express trasporta solo 50 passeggeri. A bordo, in una elegante carrozza ristorante, vengono serviti piatti freschi preparati con menu tradizionali. Una sottile miscela di tecnologia moderna e arredi d’epoca creano un ambiente che evoca un’epoca passata, quando l’eleganza e lo stile erano la quintessenza del viaggio, senza tralasciare le comodità moderne.

Una volta a bordo, gli ospiti possono rilassarsi sapendo che tutto è curato, dai ricevimenti a base di champagne alle visite turistiche ad ogni tappa. Molti gli itinerari, uno dei più belli è sicuramente il viaggio di 9 notti che collega Budapest a Venezia. Possibilmente scegliendo una cabina superior deluxe (come quella nella foto qui sotto).

Helsinki-San Pietroburgo

helsinki san pietroburgo

Le ferrovie russe e quelle finlandesi (RZD & VR) hanno costituito una joint venture per gestire un servizio ferroviario ad alta velocità che collega Helsinki a San Pietroburgo. Dal 2010, due treni elettrici collegano le due città in 3 ore e mezza, che diventano 5 ore se si parte dalle vecchie Sibelius e Repin. In questo caso, non serve una cabina perché è un viaggio diurno, ma il ristorante intitolato a Tolstoi merita.

Trenhotel Lusitania

Visitare le grandi città mediterranee a bordo di un treno notturno, tra un bicchiere di sangria e un piatto di Jamon Iberico. Il Trenhotel Lusitania permette di viaggiare da Madrid a Lisbona, collegando Spagna e Portogallo.

trenhotel lusitania

Santa Claus Express

Per gli amanti del Natale e della neve, non c'è treno migliore del Santa Claus Express. Si tratta di un viaggio nel nord dell'Europa, che attraversa la Finlandia, partendo da Helsinki, e arriva fino in Lapponia. In meno di 15 ore.

A bordo si può usufruire di una carrozza ristorante, mentre per la notte si può scegliere il posto economico, un letto doppio, un letto singolo o un letto doppio, o singolo con bagno privato. La vista a due piani potrebbe anche offrire l'occasione di avvistare l'aurora boreale.

Euronight Chopin

aurora boreale

Per viaggiare tra Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Slovenia, Croazia e Ungheria non c'è forse scelta migliore. L'Euronight offre ai turisti varie possibilità, come sedili reclinabili, cuccette di seconda classe e camere premium, con bagno privato. È consigliabile prenotare con un certo anticipo, dato che i biglietti sono piuttosto economici.

Caledonian Sleeper

Per viaggiare dalla caotica Londra in una qualsiasi delle principali città scozzesi basta un'ora di aereo. Ma chi non avesse voglia di armarsi di pazienza per superare i controlli all'aeroporto di Heathrow, o chi desiderasse semplicemente partire dal centro della città, non può non prendere in considerazione il Caledonian Sleeper.

euronight chopin

Questo treno notturno è considerato da Mark Smith, fondatore del sito dedicato ai viaggi su rotaia «Seat 61», il miglior di tutti sul territorio europeo. Ogni notte da Londra partono due Caledonian, ed entrambi si dividono per portare i passeggeri verso le loro varie destinazioni.

Si può scegliere infatti di recarsi a Edimburgo, Glasgow, Inverness, Aberdeen, Fort William, Perth o Aviemore. E il tempo? Da Londra a Fort William sono 8 ore di viaggio in mezzo alle Highlands scozzesi.

E per quanto riguarda la notte? C'è una vasta scelta di possibilità, per tutte le tasche: dalla camera doppia, con colazione inclusa e accessori per la pulizia e il bagno, a quella «stile hotel», che include anche la possibilità di accedere ad alcune aree lounge riservate, fino alle cuccette standard. I treni di questa tratta sono state ristrutturati nel corso dell'estate del 2019, sostituendo e migliorando i vagoni costruiti negli anni '80.

Thello, per viaggiare tra Francia e Italia

thello

Partire da Parigi alla sera e svegliarsi a Venezia, pronti per un giro sulle gondole. Basta viaggiare con Thello, il treno notturno che collega la Francia e l'Italia. Ci sono varie possibilità, dalla cuccetta mista in condivisione con altri, alla cabina premium che offre la massima privacy (e i migliori servizi, come il bagno con doccia privato).

Se presi per tempo, i biglietti possono essere molto economici: prenotando ora per febbraio, per esempio, in seconda classe si può pagare 44 euro per la tratta Parigi-Venezia, della durata di oltre 14 ore.

lev tolstoy train

Lev Tolstoy train

In onore di uno dei più grandi scrittori russi, il Lev Tolstoy (o Tolstoj o Tolstoi, a seconda delle regole di traslitterazione seguite) Train ha un itinerario lunghissimo: collega infatti Helsinki, in Finlandia, con Mosca, capitale russa. Il viaggio ha una durata di circa 15 ore (ferma anche a San Pietroburgo) per percorrere oltre 1.000 chilometri e offre diverse possibilità per dormire: dalle suite con bagno privato alle cuccette di seconda classe. Il costo? Oscilla tra i 120 dollari (nella seconda metà di gennaio) e i 150 dollari (nelle date di dicembre) per il servizio di seconda classe.

sud della francia

Intercités de Nuit

Viaggiare nel Sud della Francia, godersi chilometri di campagne e la vista delle Alpi dal finestrino del treno. Ecco cosa può vedere il turista che sceglie di salire a bordo dell'Intercités de Nuit. Le destinazioni sono tantissime, si possono scegliere tra varie combinazioni per il giorno e per la notte, arrivando in diverse città europee.

Nice-Moscow Train

Il treno che attraversa l'Europa continentale è sui binari dal 2010, e collega Nizza con la capitale russa Mosca. Il Nice-Moscow Train uno dei più lunghi d'Europa, e fa anche scalo a Berlino, Germania e Varsavia, Polonia.

nice moscow train

Potrebbe essere indicato come il successore del Nord Express, riconoscibile dai suoi straordinari manifesti Art Deco, che ha funzionato fino alla seconda guerra mondiale, fermandosi nelle città dell'Europa orientale prima di terminare in Russia.

caledonian sleeper