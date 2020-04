17 apr 2020 17:28

''HO OFFERTO DA INIZIO MARZO 1,5 MILIONI DI MASCHERINE A TUTTI GLI ENTI CHE SI OCCUPANO DI CORONAVIRUS, INCLUSA LA REGIONE LOMBARDIA, MA NESSUNO DOPO 40 GIORNI MI HA RISPOSTO''. LA LETTERA A MUGHINI DI UN IMPRENDITORE CHE AVEVA CREATO UN CANALE CON LA CINA PER OTTENERE LE PREZIOSE MASCHERE FFP2. ''PARE CHE TUTTI SIANO IMPEGNATI NEL TUTTO, OGNUNO ABBIA AGITO PER IL BENE DELLA NAZIONE, MA L’ITALIA È, IN QUESTO MOMENTO, UNO TRA I PAESI PIÙ COLPITI E CERTAMENTE QUELLO CHE RIPORTA IL PIÙ ALTO TASSO DI LETALITÀ''