UN'ALTRA MORTE PER IL VIRUS WEST NILE, A BRESCIA: LA VITTIMA È UN UOMO DI 74 ANNI - I CASI NILE SONO AUMENTATI DEL 53 PER CENTO IN SETTE GIORNI, TOCCANDO QUOTA 144 (CON UNA MAGGIORE DIFFUSIONE SOPRATTUTTO NEL NORD ITALIA) CON UNDICI DECESSI - E SI REGISTRANO I PRIMI DUE CASI DI USUTU, UN ARBORIVURS SIMILE, IN FRIULI-VENEZIA GIULIA…

Estratto dell’articolo del “il Messaggero”

zanzara west nile 8

Un'altra morte per il virus West Nile, a Brescia: la vittima è un uomo di 74 anni. E primi due casi di Usutu, un arborivurs simile, in Friuli-Venezia Giulia (due donatori di sangue asintomatici). Sale l'allerta in Italia. I casi di West Nile sono aumentati del 53 per cento in sette giorni, toccando quota 144. In totale ora sono undici i decessi. Questa patologia si sta diffondendo soprattutto nel nord Italia […]

Secondo i dati della Sorveglianza su West Nile e Usutu, realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'inizio di giugno fino allo scorso 9 agosto sono stati segnalati 144 contagi, 50 in più rispetto a sette giorni fa. Quattro i morti nell'ultima settimana, che portano il bilancio dall'inizio della stagione a 11 decessi: 6 in Veneto, 2 in Piemonte, 2 in Lombardia e uno in Emilia-Romagna. […]

zanzara west nile 6