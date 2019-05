L'ASSURDO CASO DEGLI OSPEDALI ITALIANI: LA MALATTIA O LA CURANO O LA PROCURANO - CRESCE LA MORTALITÀ CAUSATA DALLE INFEZIONI OSPEDALIERE: SI È PASSATI DAI 18.668 DECESSI DEL 2003 A 49.301 DEL 2016 - IN 13 ANNI LE MORTI SONO RADDOPPIATE SIA TRA GLI UOMINI CHE TRA LE DONNE - L'ITALIA CONTA IL 30% DI TUTTE LE MORTI PER SEPSI NEI 28 PAESI UE - L’AUMENTO È OSSERVATO IN TUTTE LE FASCE D'ETA', MA CON DIFFERENZE TRA NORD E SUD…

Da "www.ansa.it"

corsia ospedale

Allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni ospedaliere: si è passati dai 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. L'Italia conta il 30% di tutte le morti per sepsi nei 28 Paesi Ue.

Il dato emerge dal Rapporto Osservasalute 2018 presentato oggi a Roma. "C'è una strage in corso, migliaia di persone muoiono ogni giorno per infezioni ospedaliere, ma il fenomeno viene sottovalutato, si è diffusa l'idea che si tratti di un fatto ineluttabile", ha detto Walter Ricciardi, Direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute.

corsia ospedale

In 13 anni, dal 2003 al 2016, il tasso di mortalità per infezioni contratte in ospedale è raddoppiato sia per gli uomini che per le donne. L'aumento del fenomeno è stato osservato in tutte le fasce d'età, ma in particolar modo per gli individui dai 75 anni in su.

I tassi regionali, spiega il rapporto Osservasalute, presentano un'alta variabilità geografica, con valori più elevati nel Centro e nel Nord e valori più bassi nelle regioni meridionali.

CORSIA OSPEDALE

Nel 2016 per gli uomini i valori più alti sono stati registrati in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, i più bassi in Campania e Sicilia. Per quanto riguarda le donne, i più alti sono in Emilia Romagna e Liguria e livelli minori in Campania e Sicilia come per gli uomini. Il gap territoriale può in parte essere legato alla maggiore attenzione da parte delle strutture ospedaliere nel riportare le cause di morte nel certificato.

OSPEDALE INFERMIERA CORSIA