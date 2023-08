L'ESTATE VIEN RONZANDO - DURANTE LE VACANZE ESTIVE, I MORSI DI INSETTO SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO: IN MOLTI CASI LA PUNTURA PROVOCA UN LEGGERO FASTIDIO, MA CI SONO SITUAZIONI IN CUI PUÒ CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE PERICOLOSE - I CONSIGLI DELL'ESPERTO PER EVITARE CONSEGUENZE GRAVI: "API, VESPE E CALABRONI INCUTONO PAURA PERCHÉ SI TEME UNO CHOC ANAFILATTICO. CHI SA DI ESSERE A RISCHIO DOVREBBE PORTARE SEMPRE CON SÉ UN…"

Estratto dell'articolo di Antonella Sparvoli per il "Corriere della Sera"

Che cosa accade quando ci punge una zanzara?

PUNTURE DEGLI INSETTI

«La puntura causa un pomfo che prude per il rilascio di istamina in risposta alla saliva che la zanzara ci inietta per evitare la coagulazione del nostro sangue mentre se ne nutre. L'istamina, a sua volta, stimola una reazione allergica locale, con dilatazione dei capillari del derma e formazione di un'area arrossata e gonfia. La gravità della reazione dipende molto dalla sensibilità individuale», spiega Stefano Veraldi, titolare del corso di Clinica dermatologica all'Università di Milano Bicocca.

Perché alcuni attirano di più le zanzare?

«Per esempio, le zanzare — come altri insetti — sono attratte dall'odore. Amano inoltre chi ha un'epidermide più sottile e una pelle più idratata e morbida. Ma anche una temperatura corporea leggermente superiore le attira, come può accadere mentre si fa attività fisica o se si bevono alcolici. Tra le vittime predilette ci sarebbero poi i diabetici, forse per il sangue “dolce”.

Puntura zecca

Per quanto riguarda i colori, i più attrattivi sarebbero il nero, il rosso e il blu».

Che cosa accade invece se si ha un incontro ravvicinato con cimici e pulci?

«Se si nota da due a quattro papule, una di seguito all'altra, è possibile che il responsabile sia la “cimice dei letti” , che si può nascondere nei materassi, nella struttura del letto o nelle crepe dei muri. […] Le pulci, invece, ci “arrivano” dai nostri amici animali. Può capitare che saltino dal nostro cucciolo ai nostri piedi e alle nostre caviglie, le aree più facili da raggiungere e più spesso colpite. […]».

Che dire di api e vespe?

sciame di vespe.

«Gli imenotteri — ovvero api, vespe e calabroni — incutono paura non solo e non tanto per il dolore che si prova quando pungono, ma perché si teme una reazione allergica sistemica grave: lo choc anafilattico. Vespe e api pungono per difendersi […] Se iniziano a comparire i sintomi di una reazione allergica grave come malessere generale, orticaria diffusa, senso di mancanza o mancanza di respiro, bisogna chiamare subito un'ambulanza. Chi sa di essere a rischio di choc anafilattico dovrebbe portare sempre con sé l'adrenalina per autoiniezione che agisce in meno di dieci minuti ed è un vero e proprio salvavita».

