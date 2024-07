ABBIAMO TROVATO L’ELISIR DI LUNGA VITA - LA SALVIA HAENKEI PUÒ ESSERE USATA COME TERAPIA ANTI-INVECCHIAMENTO GRAZIE ALLA SUA CAPACITÀ DI COLPIRE LE CELLULE SENESCENTI DEI TESSUTI: I RICERCATORI HANNO DIMOSTRATO CHE, ANCHE UNA BASSE DOSE DI ESTRATTO BOTANICO, PUÒ PROLUNGARE L’ASPETTATIVA DI VITA IN MODO PIÙ SANO - LO STUDIO SUI TOPI HA DIMOSTRATO CHE...

(ANSA) - Arriva dalla Salvia haenkei una nuova possibile terapia di anti-invecchiamento capace di colpire in modo specifico le cellule senescenti. A scoprirlo è stato il gruppo di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare guidato da Andrea Alimonti e Monica Montopoli il cui lavoro è stato pubblicato su Nature Aging. "Gli studi preclinici condotti dal nostro team di ricerca - ha detto Alimonti - hanno dimostrato che una bassa dose di un estratto botanico di Salvia haenkei (Haenkenium, Hk) può prolungare l'aspettativa di vita in modo più sano".

A dimostrarlo sono stati test in vitro e in vivo su topi, con un trattamento con l'estratto Hk disciolto nell'acqua che in studi preclinici ha significativamente aumentato la sopravvivenza degli animali rispetto ai non trattati. "Questo estratto - ha aggiunto Montopoli - è frutto di un processo attento di estrazione, caratterizzazione e titolazione standardizzato che ne permette una riproducibilità indispensabile per gli studi degli effetti biologici".

I dati indicano come Hk possa essere considerato uno dei senoterapeutici, ossia agenti terapeutici capaci di ridurre le cellule senescenti, più potenti oggi a disposizione, superiore a molti prodotti già in commercio come, ad esempio, il resveratrolo o la quercetina. "Abbiamo osservato un miglioramento dei parametri di invecchiamento in diversi tessuti", spiegano Sara Zumerle e Miles Sarill, primi autori dello studio.

"Il trattamento con Hk - hanno aggiunto - ha significativamente diminuito alcuni sintomi legati all'età nei muscoli, nei reni, nella pelle e nei polmoni dei topi anziani, e i marker di senescenza cellulare risultano ridotti nei tessuti analizzati. Anche la senescenza indotta dalla chemioterapia, causata dal trattamento con doxorubicina, un farmaco anticancro noto per i suoi effetti collaterali, è stata mitigata dal trattamento con Hk".

