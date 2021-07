ADDIO INIEZIONE! UNA SOCIETA' ISRAELIANA STA AVVIANDO GLI STUDI CLINICI SU UN VACCINO CONTRO IL COVID DA ASSUMERE PER VIA ORALE - I RICERCATORI RECLUTERANNO 24 VOLONTARI PER PROVARE LA SICUREZZA DEL PRODOTTO - SE I RISULTATI AVRANNO SUCCESSO, LE PILLOLE SARANNO TESTATE CONTRO UN PLACEBO - A DIFFERENZE DELLE SOLUZIONI PFIZER E MODERNA, QUESTO FARMACO PRENDERA' DI MIRA TRE PROTEINE DIVERSE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Una società israeliana, la prima al mondo, sta avviando gli studi clinici per un vaccino contro il Covid da assumere per via orale.

La Oravax Medical, una societa’ della Oramed Pharmaceuticals con sede a Gerusalemme, ha ricevuto il via libera per iniziare lo studio dall'Institutional Review Board del Sourasky Medical Center di Tel Aviv.

Entro poche settimane dovrebbe arrivare anche l’approvazione del ministero della Salute.

Il CEO di Oramed, Nadav Kidron, ha dichiarato al Jerusalem Post che un vaccino orale sarebbe più veloce, più economico e più facile da produrre rispetto ai vaccini iniettati. Inoltre, potrebbe essere facilmente distribuito ai paesi a basso e medio reddito.

«Un vaccino orale COVID-19 eliminerebbe diversi ostacoli alla distribuzione rapida e su larga scala, consentendo potenzialmente alle persone di assumere il vaccino da sole a casa», ha detto.

«Per accelerare i tassi di inoculazione la facilità di somministrazione è fondamentale. Inoltre, se il vaccino contro il Covid sarà da ripetere ogni anno, una soluzione via bocca potrebbe essere veramente preziosa».

La tecnologia è la stessa che l'azienda sta utilizzando per sviluppare capsule di insulina per i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2, ha detto Nadav Kidron al Jerusalem Post. Kidron ha spiegato che inizialmente i vaccini si testato con «prove di concetto», e non testandone l’efficacia.

I ricercatori stanno reclutando 24 volontari non vaccinati: la metà di loro riceverà una pillola, l’altra metà ne assumerà due. Il team analizzerà la sicurezza del prodotto e poi preleverà dei campioni di sangue per misurare i loro livelli di anticorpi.

Se i risultati avranno successo, lo studio passerà alla Fase III quando le capsule saranno testate contro un placebo. «L'idea qui è che vogliamo mostrare la prova del concetto: che funziona per le persone», ha detto Kidron al Jerusalem Post. «Prego e spero che ce la faremo. Sarebbe una rivoluzione per il mondo intero».

Il vaccino Oravax prende di mira tre proteine del virus invece di una singola proteina spike, come fanno i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Kidron dice che questo dovrebbe aiutare la pillola a essere molto più efficace contro le varianti, che spesso hanno mutazioni sulla proteina spike.

«Questo vaccino dovrebbe essere molto più resistente alle varianti di COVID-19», ha detto al Jerusalem Post.

«Se il virus attraversa una riga, ce n'è una seconda, e se attraversa la seconda ce n'è una terza». La pillola può essere tenuta in frigorifero e persino conservata a temperatura ambiente, a differenza di altri vaccini contro il COVID-19. Inoltre per somministrarla non c’è bisogno di medici e infermieri, il che rende semplice distribuirla in scuole, uffici e altre attività commerciali.