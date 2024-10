IN AFRICA NON SI FERMA L'EPIDEMIA DI “VAIOLO DELLE SCIMMIE” - SECONDO L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, NELLE ULTIME 6 SETTIMANE SI SONO VERIFICATI PIÙ DI 17 MILA CASI TRA CONFERMATI E SOSPETTI. SONO 306 I DECESSI; TUTTI TRA PERSONE CON SOSPETTA INFEZIONE - L'EPICENTRO DEI CONTAGI È LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - GLI INFETTI AUMENTANO ANCHE IN BURUNDI E SI ALLUNGA IL NUMERO DI PAESI COLPITI DAL VIRUS: RIPORTATO IL PRIMO CASO IN ZAMBIA…

VAIOLO DELLE SCIMMIE

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - In Africa non si arresta l'epidemia di mpox (già noto come vaiolo delle scimmie). Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 6 settimane si sono verificati più di 17 mila casi tra confermati e sospetti. Sono 306, invece, i decessi; tutti tra persone con sospetta infezione.

L'epicentro dei contagi continua a essere la Repubblica Democratica del Congo: nel Paese, dal 26 agosto al 6 ottobre, sono stati confermati 1.322 casi a cui se ne aggiungono 11.654 sospetti. Crescono i contagi anche in Burundi, con 756 casi confermati. Intanto, si allunga il numero di Paesi colpiti dal virus: la scorsa settimana è stato riportato il primo caso in Zambia. Si tratta di un camionista, di nazionalità tanzaniana di 32 anni che era entrato in Zambia a fine agosto.

vaiolo delle scimmie 1

Non è ancora chiara la fonte del contagio. Ieri, anche lo Zimbabwe ha annunciato i primi due casi: un bambino di 11 anni che si era recato in Sudafrica e un giovane di 24 anni che aveva trascorso un periodo in Tanzania. Dall'inizio dell'anno, in Africa, si contano circa 44 mila casi e 1.030 decessi (998 dei quali in persone in cui l'infezione non è state confermata). La capacità diagnostica è al momento una della principali criticità, soprattutto in Repubblica Democratica del Congo: l'Oms stima che dall'inizio dell'anno solo il 41% dei casi sospetti sia stato sottoposto a test diagnostici.