Altro che viagra. Gli uomini che vogliono durare più a lungo in camera da letto devono provare lo yoga e gli esercizi del pavimento pelvico. Fino a un terzo degli uomini durante il sesso non dura quanto vorrebbero loro o il loro partner, il che può portare a bassa autostima e ansia.

Ora, secondo uno studio dall'Anglia Ruskin University, concentrarsi sull’esercizio fisico potrebbe aiutare a durare di più. Andare a correre per almeno mezz'ora al giorno, cinque volte alla settimana, potrebbe aiutare gli uomini a durare due minuti e mezzo in più. Per coloro che hanno intrapreso 12 settimane di yoga, la durata del rapporto sessuale è più che triplicata, passando da poco meno di 26 secondi a quasi un minuto e mezzo in media. Tutto merito dei benefici sulla salute mentale che rendono gli uomini meno ansiosi riguardo al sesso.

Lo studio si è concentrato su un gruppo di oltre 3mila uomini che soffre di eiaculazione precoce. Il risultato per gli uomini che hanno iniziato a correre è stato simile a coloro ai quali è stato somministrato dapoxetina, un farmaco noto per aiutare contro l'eiaculazione precoce, ma che ha effetti collaterali comuni tra cui nausea e vertigini.

