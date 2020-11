20 nov 2020 13:25

AMERICA FIRST: BIONTECH E PFIZER HANNO INOLTRATO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI EMERGENZA ALLA UNITED STATES MEDICINES AGENCY (FDA) PER METTERE SUL MERCATO IL VACCINO ANTICOVID. È IL PRIMO A RAGGIUNGERE QUESTO TRAGUARDO, LE SOCIETà SI DICHIARANO PRONTE A DISTRIBUIRLO ''POCHE ORE DOPO IL VIA LIBERA'' CHE DOVREBBE ARRIVARE PER METÀ DICEMBRE - STIMANO DI POTER PRODURRE 1,35 MILIARDI DI DOSI NELL'ARCO DEL 2021