25 nov 2021 17:47

ANCHE IL PICCINO FA IL VACCINO - L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI HA APPROVATO IL VACCINO ANTI-COVID DI PFIZER PER I BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI. PER LORO SARÀ UTILIZZATA UNA DOSE PIÙ BASSA DI QUELLA PREVISTA PER GLI ADULTI - NEGLI STUDI, EFFETTUATI SU 2MILA BIMBI, IL VACCINO SI È RIVELATO EFFICACE AL 90,7%...