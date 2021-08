È ARRIVATA L’ORA DEL BOLLETTINO! – OGGI 7.049 NUOVI CASI E 45 DECESSI, CON 225.486 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 3,3% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 73,2 MILIONI, CON OLTRE 35,3 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 65,37% DELLA POPOLAZIONE OVER 120) - IL TOTALE DEI MALATI PIÙ GRAVI È 369, CON 35 INGRESSI IN RIANIMAZIONE

bollettino 13 agosto 2021

Da www.corriere.it

Sono 7.409 inuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.270). Sale così ad almeno 4.427.827 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 45 (ieri sono stati 30), per un totale di 128.379 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.175.198 e 4.388quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.715). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 124.250, pari a 2.965 in più rispetto a ieri (+2.524 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 225.486, ovvero 8.517 in più rispetto a ieri quando erano stati 216.969. Mancano sempre i test del Lazio*. Mentre il tasso di positività è 3,3% (l’approssimazione di 3,285%); ieri era 3,3.

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +58 (ieri +27), per un totale di 3.033 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +17 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +15), portando il totale dei malati più gravi a 369, con 35 ingressi in rianimazione (ieri 37).

Le vittime

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 73,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 35,3 milioni (65,37% della popolazione over 120)