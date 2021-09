22 set 2021 18:00

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – COME DI CONSUETO, LA CURVA DEI CONTAGI TOCCA IL PICCO A METÀ SETTIMANA: OGGI 3.970 CASI E 67 DECESSI, CON 292.872 TEST EFFETTUATI (IERI ERANO 330.275) E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,3% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 82,9 MILIONI, CON PIÙ DI 41,3 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (76,55% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - PIÙ CONTENUTO IL DECREMENTO IN EUROPA…