31 ago 2021 17:49

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – COME OGNI MARTEDÌ, SALE IL NUMERO DI CONTAGI E TAMPONI EFFETTUATI RISPETTO AL LUNEDÌ: OGGI 5.498 NUOVI CASI E 75 DECESSI, CON 307.643 TAMPONI (197.840 IN PIÙ RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,3% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 77,5 MILIONI, PIÙ DI 37,6 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 69,78% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - SARDEGNA E SICILIA TOCCANO IL 13% DI POSTI OCCUPATI IN AREA CRITICA, SUPERANDO LA SOGLIA DI ALLERTA DEL 10%...