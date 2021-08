È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 7.826 NUOVI CASI E 45 DECESSI, CON 265.480 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 2,9% (IERI ERA 3,3%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO PIÙ DI 76,4 MILIONI, CON PIÙ DI 37 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (68,6% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA REGIONE IN TESTA PER NUMERO DI CASI È LA SICILIA, (+1.681)– I CONTAGI REGIONE PER REGIONE…

Francesca Del Boca per www.corriere.it

BOLLETTINO 27 AGOSTO 2021

Sono 7.826 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.211). Sale così ad almeno 4.517.434 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 45 (ieri sono stati 43), per un totale di 129.002 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.250.314 ovvero + 6.717 rispetto a ieri (il giorno prima +5.839). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 138.118, pari a 1.061 in più (+1.333 il giorno prima).

tampone

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 265.480, +44.608 rispetto a ieri quando erano stati 220.872. Il tasso di positività scende al 2,9% ; ieri era 3,3%.

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +55 (ieri +36), per un totale di 4.114 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 511 (+8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite) con 42 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 38).

vaccino 1

Le vittime

Le vittime sono 45 contro le 43 di ieri.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 76,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 37 milioni (68,6% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. In testa come numero di casi sempre la Sicilia, con +1.681 casi.

Lombardia 867.844: + 601 casi (ieri +758casi)

Veneto 452.524 : + 694 casi (ieri +719 casi)

Campania 444.125: + 576 casi (ieri +696 casi )

Emilia-Romagna 409.607: + 732 casi (ieri +561 casi )

Lazio 373.253: + 547 casi (ieri +582 casi )

Piemonte 371.769: + 302 casi (ieri +305 casi)

Toscana 269.405 : + 752 casi (ieri +677 casi)

Sicilia 271.351 : + 1.681 casi (ieri +1.097 casi )

Puglia 262.727 : + 302 casi (ieri +284 casi)

Friuli-Venezia Giulia 110.469 : + 204 casi (ieri +36 casi)

Marche 109.967: + 222 casi (ieri +251 casi )

Liguria 109.294: +156 casi (ieri +139 casi)

Abruzzo 78.728: + 87 casi (ieri +98 casi)

Calabria 76.726: + 313 casi (ieri +281 casi)

P. A. Bolzano 74.887: +74 casi (ieri +46 casi )

Sardegna 71.107: + 343 casi (ieri +424 casi)

Umbria 61.360 : + 86 casi (ieri +164 casi)

P. A. Trento 47.359 : + 37 casi (ieri +44 casi)

Basilicata 28.712: + 65casi (ieri +48)

Molise 14.215: + 51 casi (ieri +4 casi)

Valle d’Aosta 12.005: + 1 caso (ieri +7 casi)