È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 882 CASI E 21 DECESSI, CON 188.474 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.5% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 51,5 MILIONI, CON PIÙ DI 18,7 MILIONI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (34,68% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - IL PRESIDENTE DI GIMBE CARTABELLOTTA: “SI CONTINUA A RILEVARE UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TESTING CHE SOTTOSTIMA IL NUMERO DEI NUOVI CASI”

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 1 luglio 2021

Sono 882 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +776). Sale così ad almeno 4.260.788 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 21 (ieri sono stati 24), per un totale di 127.587 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.083.843 e 1.941 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.135). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 49.358, pari a -1.083* rispetto a ieri (-2.383 il giorno prima).

curva dei contagi 1 luglio 2021

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 188.474, ovvero 3.458 in più rispetto a ieri quando erano stati 185.016. Mentre il tasso di positività è 0,5% (l’approssimazione di 0,467%); ieri era 0,4%, sotto l’1% dal 15 giugno.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, comunque sotto la soglia di mille per il dodicesimo giorno consecutivo. Il miglioramento è evidenziato dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe su base settimanale (23-29 giugno): -26,7% i nuovi casi rispetto alla settimana prima, mentre i decessi sono stabili, pari a -0,5% (220 vittime in 7 giorni contro 221). «Da 15 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali — spiega Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe —. Tuttavia si continua a rilevare una progressiva diminuzione dell’attività di testing che sottostima il numero dei nuovi casi e documenta l’insufficiente tracciamento dei contatti, cruciale in questa fase della pandemia».

COVID EUROPA

La Sicilia ha il maggior numero di contagiati: qui sono +137 i casi con un tasso dell'1,3%. Seguono solo due regioni sopra 100: Lombardia (+137 casi grazie a oltre 35 mila tamponi con tasso 0,4% che è in linea con quello nazionale) e Campania (+107 casi con tasso 0,8%).

A livello europeo la situazione si complica: «Dopo dieci settimane consecutive di calo, i contagi sono tornati ad aumentare la settimana scorsa in Europa, sollevando il rischio di una nuova ondata», dichiara Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa. Aggiungendo: «Ci sarà una nuova ondata nella regione europea, a meno che non rimaniamo disciplinati».

malati covid 3

Il sistema sanitario

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -61 (ieri -83), per un totale di 1.532 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -18 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -23), portando il totale dei malati più gravi a 229, con 7 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 4).

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 6

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 51,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 18,7 milioni (34,68% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 841.961: +136 casi (ieri +129)

Veneto 425.478: +55 casi (ieri +52)

Campania 424.419: +107 casi (ieri +120)

Emilia-Romagna 386.888: +61 casi (ieri +36)

Piemonte 362.944: +20 casi (ieri +30)

Lazio 346.037: +72 casi (ieri +51)

Puglia 253.381: +40 casi (ieri +35)

Toscana 244.327: +53 casi (ieri +37)

Sicilia 231.833: +137 casi (ieri +142)

Friuli-Venezia Giulia 106.957: +15 casi (ieri +12)

Marche 103.686: +46 casi (ieri +15)

Liguria 103.445: +12 casi (ieri 10)

Abruzzo 74.874: +50** casi (ieri +35)

P. A. Bolzano 73.315: +14 casi (ieri +2)

Calabria 68.989: +27 casi (ieri +25)

Sardegna 57.246: +10 casi (ieri +17)

Umbria 56.856: +3 casi (ieri +8)

P. A. Trento 45.775: +5 casi (ieri +7)

Basilicata 26.964: +16 casi (ieri +8)

Molise 13.720: +1 caso (ieri +2)

Valle d’Aosta 11.693: +3 casi (ieri +3)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.782: +2 decessi (ieri +2)

Veneto 11.616: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Campania 7.484: +7 decessi (ieri +5)

Emilia-Romagna 13.262: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Piemonte 11.696: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Lazio 8.339: +3 decessi (ieri +7)

Puglia 6.642: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Toscana 6.870: +2 decessi (ieri +4)

Sicilia 5.974: +4 decessi (ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.789: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Marche 3.036: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Liguria 4.351: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Abruzzo 2.512: nessun nuovo decesso dal 25 giugno

P. A. Bolzano 1.180: nessun nuovo decesso dall’11 giugno

Calabria 1.228: +2 decessi (ieri +2)

Sardegna 1.491: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Umbria 1.419: nessun nuovo decesso dal 24 giugno

P. A. Trento 1.362: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Basilicata 590: nessun decesso per il quinto giorno di fila

Molise 491: nessun nuovo decesso dal 31 maggio

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 23 giugno