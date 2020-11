BASSETTI CHI PARLA - ''ILARIA CAPUA È UNA VETERINARIA CHE PARLA DI VACCINI. DOBBIAMO RIMETTERE ORDINE NELLA COMPETENZA. DIRE CHE I VACCINI PROTEGGONO DALLA MALATTIA MA NON DALL'INFEZIONE È SBAGLIATO. DA CHE MONDO È MONDO PREVENGONO ENTRAMBE. DOBBIAMO DIRE CHE I VACCINI NON HANNO UN'EFFICACIA DEL 100%, MA COMUNQUE C'È UNA SORTA DI PROTEZIONE''

Sul vaccino Covid è polemica. E ancora una volta sono gli esperti a dividersi. Ilaria Capua «è una veterinaria che parla di vaccini. Dobbiamo rimettere ordine nella competenza», dice l'nfettivologo Matteo Bassetti su La7 a “L'aria che tira", ospite di Myrta Merlino. La stessa conduttrice, dopo questa dichiarazione, rimane senza parole. Prendo tempo e fa fare un check alla sua redazione. «Abbiamo fatto un controllo in regia. Effettivamente la Capua ha una laurea in medicina veterinaria, poi però ha fatto numerosi studi sui virus influenzali e sui virus in generale», spiega la Merlino.

Tutto nasce dal fatto che la Capua aveva detto, pochi giorni fa, che i vaccini proteggono dalla malattia ma non dall'infezione, mentre Bassetti in tv replica convinto: «I vaccini da che mondo è mondo prevengono la malattia e l'infezione: dire che il vaccino non previene l'infezione è sbagliato. Dobbiamo dire che i vaccini non hanno un'efficacia del 100%, ma comunque c'è una sorta di protezione», conclude l'infettivologo.

