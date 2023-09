BENVENUTI NELL’ERA DEL BENESSERE, DOVE PURE LE RAGAZZINE SI IMPASTICCANO DI PSICOFARMACI – “THE NEW YORK TIMES” HA RACCOLTO LE TESTIMONIANZE DISPERATE DI GENITORI ALLE PRESE CON IL CROLLO EMOTIVO DELLE LORO FIGLIE NELL’ESTATE DEL “GIRL POWER” TARGATO BARBIE: “I CAMPUS SONO INONDATI DI PROZAC E LEXAPRO. MOLTE RAGAZZE PASSANO DALL'ANSIA, SENZA PILLOLE, ALL'INTORPIDIMENTO, SE LE ASSUMONO. QUESTE GIOVANI DONNE SEMBRANO AVERE TUTTO, EPPURE NON SONO IN GRADO DI...”

Da www.nytimes.com

barbie 2

È stata "l'estate del girl power", con case da sogno rosa, canzoni e paillettes, Barbie, Taylor Swift e Beyoncé hanno sostenuto l'economia e fatto impennare la fiducia delle donne.

Quindi mi sono sentito triste, parlando con gli amici che lasciavano le figlie al college, sentendo parlare di ansia dilagante, campus inondati di Prozac e Lexapro - e lunghe attese per la terapia.

È un argomento importante tra le mamme: le figlie alle prese con l'ansia o gli effetti dei farmaci anti-ansia, che possono includere aumento di peso e perdita di libido. Molte giovani universitarie fanno ping pong tra l'ansia, senza pillole, e l'intorpidimento e l'insicurezza corporea, se le assumono.

ECOANSIA

Queste giovani donne sembrano avere tutto, eppure non sono in grado di godersi appieno un periodo della loro vita che dovrebbe essere pieno di avventure e promesse.

«Il ritorno a scuola è sempre stato un momento di eccitazione per la direzione in cui era diretto il futuro: nuovi quaderni, nuove provviste - rifletteva un'amica, madre di una figlia adolescente - Ma sembra che le persone stiano sprofondando nella tristezza. Tutti cercano uno strizzacervelli invece di una matita appuntita».

ansia e depressione

La canzone di Billie Eilish nel film “Barbie”, “What Was I Made For?”, è diventata l'inno delle giovani donne ansiose e depresse, in parte perché Eilish ha parlato apertamente delle sue difficoltà tra i 12 e i 16 anni, dei suoi pensieri suicidi, autolesionismo e dismorfismo corporeo.

In superficie, i testi parlano di una bambola che si trasforma in un essere umano, ma Eilish, 21 anni, dice che riflettono anche il suo viaggio.

Prima galleggiavo, ora cado e basta

Lo sapevo ma ora non ne sono più sicuro

Per cosa sono stato creata …

Non so come sentirmi

Ma un giorno, potrei. …

Quando è finito? Tutto il divertimento

Sono di nuovo triste, non dirlo al mio ragazzo

Non è quello per cui è fatto

Billie Eilish

La disperazione adolescenziale è stata ampiamente analizzata negli ultimi anni: i danni derivanti dai social media, gli algoritmi di microtargeting che pompano l’invidia, i conflitti e le politiche divisive, le sparatorie senza fine nelle scuole, il lockdown con il Covid, un pianeta divorato da fiamme e inondazioni, una conquista del “mai abbastanza” e del consumismo, adulti ansiosi che creano un’atmosfera nervosa, una società connessa digitalmente ma emotivamente disgiunta e spiritualmente disancorata.

«I giovani acquisiscono molte informazioni allarmanti e, grazie ai dispositivi digitali, loro, come molti di noi, raccolgono informazioni tutto il giorno, tutti i giorni» dice Lisa Damour, autrice di “The Emotional Lives of Teenagers”.

ansia e depressione

Una situazione che va oltre i giovani. Il “Wall Street Journal” ha pubblicato un articolo in prima pagina sul “Business in forte espansione dell'ansia americana” che iniziava così: «Una ricerca per 'sollievo dall'ansia' su Google fa apparire collegamenti ad integratori sotto forma di pillole, cerotti, caramelle gommose e spray per la bocca. Ci sono dispositivi vibranti che ti appendono al collo e "tonificano il tuo nervo vago", animali di peluche, palline antistress e libri da colorare che pretendono di portare calma».

app contro le paure

La copertina di Newsweek racconta “una generazione colpita dall’ansia climatica”, “Non perdere la speranza”. L’app Calm ha aggiunto meditazioni e conferenze sull’ansia, tra cui “Felt Piano for Anxiety”, in cui il pianista aggiunge del feltro tra i martelli e le corde per un suono più rilassante.

Anche la commedia romantica ne risente. In un'anteprima di "What Happens Later" con Meg Ryan e David Duchovny, il personaggio di Duchovny condivide: "Mi è stata diagnosticata un'ansia anticipatoria".

ECOANSIA

Laurence Steinberg, autrice di “You and Your Adult Child”, ha affermato che l’ansia aumenta notevolmente tra le donne nella prima metà dei vent’anni, quando il cervello è ancora plastico. Ha detto che le giovani donne e gli uomini sono sconvolti dal costo degli alloggi, dal cambiamento climatico, dal razzismo e dai pregiudizi, e che le giovani donne sono anche colpite dalle minacce alla loro salute riproduttiva. (Lo storico Adam Tooze dice che il mondo è in “una policrisi”.)

ansia 3

«Molti dei miei amici con figli adulti hanno dovuto entrare in terapia perché erano molto stressati a causa dei problemi dei loro figli - ha osservato Steinberg - Non penso che dovremmo limitarci a distribuire pillole pensando che questo risolverà il problema».

Forse le donne vengono colpite più duramente perché sono più legate alle emozioni e più concentrate sulla conversazione, sulle relazioni, sull'intimità, sull'educazione e sulla comunità femminile, come vediamo dai tempi dei romanzi di Jane Austen fino a "Real Housewives".

ansia 1

La figlia 19enne di un'amica, che ha preso Prozac per un certo periodo, ha spiegato: «Il Covid è arrivato proprio mentre stavamo entrando nel mondo e iniziavamo a vederci per la prima volta come esseri sessuali. Tutto quello che siamo riusciti a fare è stato farci ossessionare da TikTok, che è pieno di disinformazione. Fuori il mondo era apocalittico, mentre a casa anche il nostro mondo era un po’ apocalittico perché stavamo perdendo il senso di noi stessi». Ma poi ha mandato un messaggio a sua madre venerdì: «Staremo bene. Le donne tendono a farcela».

salute mentale

ansia BILLIE EILISH billie eilish ansia