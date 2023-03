BILL GATES CI METTE IN GUARDIA SULLA PROSSIMA PANDEMIA, CHIEDENDO ALL'OCCIDENTE DI INVESTIRE DI PIÙ SULLA SANITÀ, MA NON SPENDE UNA PAROLA PER RICORDARE CHE LA PANDEMIA DI COVID È ESPLOSA A CAUSA DELLA CINA E LA SUA OPACITÀ NEL FORNIRE TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SUL CONTAGIO - PER NON PARLARE DEL MISTERO CHE ANCORA ALEGGIA SULLE ORIGINI DEL COVID (QUALCUNO ANCORA ABBOCCA ALLE TEORIE SUL PANGOLINO?) - L'ATTACCO A BEZOS E MUSK: "MEGLIO INVESTIRE SUI VACCINI CHE CERCARE DI ANDARE SU MARTE..."

In un triennio il Covid ha bruciato «mille miliardi di dollari» e senza un piano mondiale di prevenzione la prossima pandemia avrà effetti ancora peggiori. […] Bill Gates propone un «corpo di vigili del fuoco» contro i virus ed esercitazioni per prevenire una nuova emergenza sanitaria globale. […] «dobbiamo prepararci a combattere le epidemie proprio come facciamo con gli incendi. Se un rogo viene lasciato divampare senza controllo, rappresenta una minaccia non solo per una casa, ma per un'intera comunità. […]».

Tre anni fa l'Oms ha proclamato la pandemia e, «nonostante i numerosi avvertimenti», si è toccato il «culmine di un fallimento collettivo». Ora Bill Gates teme che «stiamo commettendo gli stessi errori: il mondo non fa abbastanza per prepararsi alla prossima pandemia». […] Il mondo ha bisogno di un «sistema ben finanziato che sia pronto a scattare appena emerge il pericolo». […] «abbiamo bisogno di un corpo di professionisti in ogni Paese per controllare i focolai ovunque si manifestino». […] Nessun Paese da solo può fermare la diffusione di una malattia e serve il coordinamento dei più alti livelli di governo. Occorre esercitarsi per diversi tipi di agenti patogeni.

«Le malattie respiratorie umane sono una preoccupazione enorme perché possono diventare globali in breve tempo». […] «E se il prossimo agente patogeno potenzialmente pandemico si diffondesse attraverso le goccioline di superficie? O se si trasmettesse per via sessuale come l'Hiv? E se fosse il risultato di bioterrorismo?» […] Dopo un trilione di dollari di perdite e 7 milioni di vittime «non possiamo farci cogliere di nuovo impreparati». […] Vanno sostenuti, perciò, i principali esperti di salute perché la prossima pandemia potrebbe scoppiare in qualunque angolo del pianeta.

Quindi dai Paesi più ricchi devono arrivare i fondi necessari per la prevenzione. L'Oms rimane «lo strumento migliore di cui disponiamo» per fermare le epidemie, ma solo un Corpo di emergenza sanitaria globale può garantire «un futuro senza pandemie».[…]

«E' fondamentale la sorveglianza ambientale, come i test sulle acque reflue perché molti agenti patogeni si trovano nei rifiuti umani. Appena un campione di acque reflue risulta positivo, una squadra di risposta rapida deve intervenire nell'area colpita per trovare le persone infette, istruendo la comunità su come proteggersi».

Il miliardario filantropo preferirebbe spendere per i vaccini piuttosto che viaggiare su Marte. «E' un miglior uso del denaro», si contrappone a Elon Musk e Jeff Bezos. […] Il magnate è sorpreso per essere diventato il volto delle teorie del complotto durante una pandemia in cui si è invece prodigato per l'accesso alle cure. «Le persone cercano un capro espiatorio per l'emergenza Covid, ma i complotti sono una spiegazione troppo semplicistica. […]» […]