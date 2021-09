27 set 2021 17:37

BOLLETTINIAMOCI! – COME OGNI LUNEDÌ, MENO TAMPONI NEL WEEKEND E QUINDI LA CURVA DEI CONTAGI TOCCA IL “PUNTO MINIMO” SETTIMANALE – OGGI 1.772 NUOVI CASI E 45 DECESSI, CON 124.077 TEST EFFETTUATI (152.144 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,4% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 83,9 MILIONI, CON PIÙ DI 41,9 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (77,73% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – I CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE…