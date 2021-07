BOLLETTINIAMOCI – OGGI 1.010 NUOVI CASI E 14 DECESSI, CON 177.977 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.6% - LA CURVA SUPERA LA SOGLIA DI 1.000 NUOVE INFEZIONI DOPO DUE SETTIMANE AL DI SOTTO DI QUESTO VALORE (19 GIUGNO) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 55,1 MILIONI CON PIÙ DI 21,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 40,30% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – A LIVELLO GLOBALE I CASI SONO AUMENTATI PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA, MENTRE IL NUMERO DI DECESSI CONTINUA A DIMINUIRE...

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 7 LUGLIO 2021

Sono 1.010 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 907). Sale così ad almeno 4.265.714 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 14 (ieri sono stati 24), per un totale di 127.718 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.096.156 e 1.735 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.835). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 41.840, pari a -739* rispetto a ieri (-952 il giorno prima).

Tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 177.977, ovvero 14.447 in meno rispetto a ieri quando erano stati 192.424. Mentre il tasso di positività è 0,6% (l’approssimazione di 0,567%); ieri era 0,5%, sotto l’1% dal 15 giugno.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva supera la soglia di 1.000 nuove infezioni (dopo due settimane al di sotto di questo valore): non succedeva dal 19 giugno. Non sembra un buon segnale. Dal confronto con lo scorso mercoledì (30 giugno) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +776 casi con un tasso di positività dello 0,4%, non si osservano miglioramenti: oggi ci sono più nuovi contagiati del 30 giugno con una percentuale più alta.

tamponi rapidi

Secondo l’Oms, a livello globale i casi sono aumentati per la seconda settimana consecutiva (oltre 2,6 milioni di contagi confermati), il 3% in più rispetto alla settimana precedente, mentre il numero di decessi continua a diminuire: dal 28 giugno al 4 luglio, sono stati segnalati quasi 54mila vittime, -7% rispetto alla settimana prima, il dato più basso dall’inizio di ottobre 2020.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Il sistema sanitario

Prosegue il calo costante delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -37 (ieri -66), per un totale di 1.234 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -7 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 180, con 8 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 11).

VACCINO COVID

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 55,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 21,7 milioni (40,30% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 842.655: +100 casi (ieri +129)

Veneto 425.876: +80 casi (ieri +97)

Campania 425.150: +208 casi (ieri +108)

Emilia-Romagna 387.219: +62 casi (ieri +51)

Piemonte 363.128: +31 casi (ieri +38)

Lazio 346.514: +104 casi (ieri +58)

Puglia 253.620: +49 casi (ieri +60)

Toscana 244.625: +41 casi (ieri +59)

Sicilia 232.495: +109 casi (ieri +144)

Friuli-Venezia Giulia 107.033: +22 casi (ieri +13)

Marche 103.882: +52 casi (ieri +39)

Liguria 103.511: +20 casi (ieri +7)

Abruzzo 75.024: +25 casi (ieri +33)

P. A. Bolzano 73.352: +6 casi (ieri +15)

Calabria 69.157: +38 casi (ieri +26)

Sardegna 57.355: +25 casi (ieri +21)

Umbria 56.892: +7 casi (ieri +1)

P. A. Trento 45.796: +4 casi (ieri +1)

Basilicata 27.005: +12 casi (ieri +7)

Molise 13.728: +4 casi (ieri 0)

Valle d’Aosta 11.697: +1 caso (ieri 0)