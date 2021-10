BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.023 CASI E 30 DECESSI, CON 271.566 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,8 MILIONI, CON PIÙ DI 43 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (79,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE GIANNI REZZA: “C'È UNA TENDENZA BUONA CHE È CONSEGUENZA DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE, MA...”

BOLLETTINO 8 ottOBRE 2021

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 3.023 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.938, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.695.291 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 30 (ieri sono stati 41), per un totale di 131.228 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.478.137 e 4.234 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.966). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 85.926, pari a -1.247 rispetto a ieri (-1.074 il giorno prima).

TAMPONI 6

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 271.566, ovvero 25.790 in meno rispetto a ieri quando erano stati 297.356. Mentre il tasso di positività è 1,1% (l’approssimazione di 1,113%); ieri era 1%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto, la curva in oscillazione inizia a scendere il vista del fine settimana, per effetto di meno tamponi. Dal confronto con lo scorso venerdì (1 ottobre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.405 casi con un tasso di positività dell 1,2% si vede ancora un piccolo miglioramento: oggi infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale leggermente inferiore (1,1% contro 1,2%).

tamponi rapidi

Buone notizie dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. Continua a diminuire l'incidenza che scende a 34 casi per 100 mila abitanti contro i 37 casi per 100 mila della settimana scorsa, mentre l'indice Rt è stabile a 0,83, invariato rispetto al monitoraggio precedente. «L'andamento della curva è molto controllato. La curva continua a decrescere e in tutte le fasce d'età», spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, commentando il report.

TERAPIA INTENSIVA CORONAVIRUS

«C'è una tendenza buona che è conseguenza della campagna di vaccinazione — sottolinea Gianni Rezza, il direttore della prevenzione del ministero della Salute —. Ma bisogna continuare a mantenere la situazione sotto controllo in virtù delle graduali riaperture».

Il sistema sanitario

TERAPIA INTENSIVA CORONAVIRUS

Diminuiscono le degenze in ogni area, per il quarto giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -82 (ieri -48), per un totale di 2.742 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -20 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -12), portando il totale dei malati più gravi a 383, con 17 ingressi in rianimazione (ieri 24).

VACCINI GIOVANI

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 85,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 43 milioni (79,74% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto una sola dose sono 45,6 milioni di persone (84,46% dei vaccinabili), mentre oltre 245 mila hanno avuto la dose aggiuntiva.