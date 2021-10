BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.235 NUOVI CASI E 39 DECESSI, CON 301.773 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE ALL’1,1% (IERI 0,8%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,5 MILIONI, CON PIÙ DI 42,9 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (79,47% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI, DEL CTS: “SE NON AVVENGONO CATASTROFI, STIAMO ADDOMESTICANDO IL VIRUS. LE MASCHERINE? VERRANNO TOLTE QUANDO AVREMO CENTINAIA E NON MIGLIAIA DI CASI”

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 6 ottOBRE 2021

Sono 3.235 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.466). Sale così ad almeno 4.689.341 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 39 (ieri sono stati 50), per un totale di 131.157 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.469.937 e 5.345 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.210). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 88.247, pari a -2.052 rispetto a ieri (-1.797 il giorno prima).

CURVA CONTAGI 6 ottOBRE 2021

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 301.773, ovvero 20.509 in meno rispetto a ieri quando erano stati 322.282. Mentre il tasso di positività è 1,1% (l’approssimazione di 1,07%); ieri era 0,8.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto, la curva in oscillazione si avvia verso il suo «picco settimanale» che la scorsa settimana si è verificato giovedì 30 settembre e sotto quota 4 mila (+3.8o4 casi). Dal confronto con lo scorso mercoledì (29 settembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.212 casi con un tasso di positività dell’1,1%, si vede una certa staticità: oggi, infatti, il numero di nuove infezioni è simile a quello del 29 settembre, con la stessa percentuale (1,1%).

ospedale covid

Il trend della curva disegna un plateau. Significa che lo scenario è pressoché stabile. «Se non avvengono catastrofi, stiamo addomesticando il virus. Ne stiamo uscendo — spiega l’immunologo Sergio Abrignani, componente del Cts, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1—. Le mascherine? Verranno tolte quando avremo centinaia e non migliaia di casi».

coronavirus ospedale

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -96 (ieri -64), per un totale di 2.872 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -18 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 415, con 24ingressi in rianimazione (ieri 18).

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 85,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 42,9 milioni (79,47% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto una sola dose sono 45,4 milioni di persone (84,23% dei vaccinabili), mentre oltre 184 mila hanno avuto la dose aggiuntiva.