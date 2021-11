BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 7.891 NUOVI CASI E 60 DECESSI, CON 487.000 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITA' ALL’1,7% (QUASI IL DOPPIO RISPETTO ALLO 0,9% DI IERI) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO QUASI 91,3 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 46,7 MILIONI (83,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12), MENTRE LA TERZA DOSE È STATA SOMMINISTRATA A OLTRE 2 MILIONI DI ITALIANI (39,48% DELLA POPOLAZIONE OGGETTO DI DOSE BOOSTER)

Da www.corriere.it

BOLLETTINO 10 NOVEMBRE 2021

Sono 7.891 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.032). Sale così ad almeno 4.826.738 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 60 (ieri sono stati 68), per un totale di 132.551vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.591.328 e 5.319 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.613). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 102.859, pari a 2.654rispetto a ieri (+1.430 il giorno prima).

code tamponi farmacia 2

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 487.000 ovvero 158.589 in meno rispetto a ieri quando erano stati 645.689. Mentre il tasso di positività è all’1,6%, quasi il doppio rispetto allo 0,9% di ieri

Le vittime

Il bilancio delle vittime: sono 60 nel bollettino.

terapia intensiva 1

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +11 (ieri +74), per un totale di 3.447 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +2 (ieri +6) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 423, con x ingressi in rianimazione (ieri 52).

I vaccinati

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Le dosi di vaccino somministrate sono quasi 91,3 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 46,7milioni (83,74% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,7 milioni di persone (86,62% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a oltre 2 milioni di italiani (39,48% della popolazione oggetto di dose booster).