BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 89.830 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 96.384) E 111 MORTI (IERI 134), CON 398.338 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 22,6% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 71 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 10 IN PIÙ DI IERI - LA LOMBARDIA È LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI, SEGUITA DA CAMPANIA E VENETO…

bollettino 16 luglio 2022

Greta Sclaunich per www.corriere.it

Sono 89.830 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 96.384, qui il bollettino). Sale così ad almeno 20.076.863 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 111 (ieri 134), per un totale di 169.735 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 18.458.467. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.426.766.

I tamponi e lo scenario

Sono 398.338 i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 22,6%, in calo del 2,1% rispetto a ieri.

Il sistema sanitario

Aumentano i ricoveri negli ospedali italiani. Sono 10 in più i pazienti nelle intensive, 71 in più nei reparti ordinari. In totale sono 405 i ricoveri in terapia intensiva, 10.436 i ricoverati con sintomi.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia: +11.928 casi (ieri +13.001)

Campania: +9.785 casi (ieri +11.546)

Veneto: +8.857 casi (ieri +9.264)

Lazio: +9.083 casi (ieri +8.512)

Emilia-Romagna: +7.158 casi (ieri +7.777)

Sicilia: +6.741 casi (ieri +6.905)

Piemonte: +5.045 casi (ieri +5.261)

Puglia: +6.408 casi (ieri +8.037)

Toscana: +4.713 casi (ieri +4.925)

Marche: +2.985 casi (ieri +2.964)

Liguria: +2.349 casi (ieri +2.1809)

Abruzzo: +2.839 casi (ieri +2.964)

Calabria: +2.653 casi (ieri +3.057)

Friuli Venezia Giulia: +2.104 casi (ieri +2.075)

Sardegna: +2.416 casi (ieri +2.796)

Umbria: +1.624 casi (ieri +1.851)

P. A. Bolzano: +862 casi (ieri +807)

P. A. Trento: +885 casi (ieri +824)

Basilicata: +869 casi (ieri +989)

Molise: +361 casi (ieri +432)

Valle d’Aosta: +165 casi (ieri +197)

