11 ott 2020 19:54

BOLLETTINO DEL CONTAGIO: OGGI 5.456 NUOVI POSITIVI, IN CALO RISPETTO A IERI (MA QUASI 30MILA TAMPONI IN MENO) - 26 MORTI, 30 NUOVI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, 183 IN ALTRI REPARTI - I CASI SONO RADDOPPIATI IN QUATTRO GIORNI - LA LOMBARDIA TORNA IN TESTA CON OLTRE MILLE CASI, SEGUONO CAMPANIA E TOSCANA