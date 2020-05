10 mag 2020 18:30

IL BOLLETTINO DEI GUARITI – CALA IL NUMERO DEI CONTAGIATI: NELLE ULTIME 24 ORE SOLO 802 POSITIVI, PER LA PRIMA VOLTA IN DUE MESI UN DATO SOTTO AI MILLE. I MORTI SALGONO DI 165 – CALANO DI 1.518 GLI ATTUALMENTE POSITIVI MENTRE SI SONO REGISTRATI 2155 GUARITI – UNICO DATO NEGATIVO DEL TREND: 18 PERSONE IN PIÙ IN TERAPIA INTENSIVA IN LOMBARDIA…