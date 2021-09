BOLLETTINO SETTEMBRINO! – COME AL SOLITO, LA CURVA DEI CONTAGI SALE NEI GIORNI CENTRALI DELLA SETTIMANA: OGGI 6.503 NUOVI CASI E 69 DECESSI, CON 303.717 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 2,1% (IERI ERA 1,8%) - SUPERATO IL 70% DI ITALIANI OVER 12 CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO DEL VACCINO: IN TOTALE SONO STATE SOMMINISTRATE 77,8 MILIONI DI DOSI...

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 1 settembre 2021

Sono 6.503 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.498). Sale così ad almeno 4.546.487 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 69 (ieri sono stati 75), per un totale di 129.290 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.280.619 e 7.774 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.885). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 136.578, pari a -1.347 rispetto a ieri (-3.468 il giorno prima).

TAMPONI RAPIDI

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 303.717, ovvero 3.926 in meno rispetto a ieri quando erano stati 307.643. Mentre il tasso di positività sale al 2,1% (l’approssimazione di 2,14%); ieri era 1,8%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Sappiamo già che si tratta del consueto andamento della curva in oscillazione, che sale nei giorni centrali della settimana e ricomincia a scendere nel weekend, per poi toccare il punto minimo di lunedì (per effetto di meno tamponi).

coronavirus terapia intensiva 2

Dal confronto con mercoledì scorso (25 agosto) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +7.548 casi con un tasso di positività del 3,1%, sembra che ci sia un piccolo miglioramento (che si era già visto ieri): oggi infatti ci sono meno nuove infezioni del 25 agosto, con un rapporto di casi su test più basso (2,1% contro 3,1%).

Il sistema sanitario

In calo le degenze per il secondo giorno consecutivo, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -21 (ieri -12), per un totale di 4.231 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -4 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 540, con 40 ingressi in rianimazione (ieri 49).

bambino vaccinato

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 77,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 37,8 milioni (70,14% della popolazione over 12).