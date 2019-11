BREVE E CIRCONCISO? MA QUANDO MAI! – IL PREPUZIO PUÒ CONTARE CIRCA MILLE TERMINAZIONI NERVOSE, IN BUONA PARTE SACRIFICATE NELLA CIRCONCISIONE - LA PRIMA CONSEGUENZA È L'ESPOSIZIONE DEL GLANDE CHE PUÒ DETERMINARE UNA RIDUZIONE DI SENSIBILITÀ E IL BISOGNO DI MAGGIORE STIMOLAZIONE PER RAGGIUNGERE L'ORGASMO – SE DA UN LATO I TEMPI PIÙ LUNGHI PER RAGGIUNGERE IL CLIMAX POSSONO AUMENTARE LA SODDISFAZIONE SESSUALE DELLA COPPIA, DI CONTRO…

Laura Avalle per “Libero quotidiano”

orgasmo

La circoncisione è una delle pratiche più diffuse (riguarda 1 uomo su 3 nel mondo), richiede dai 5 ai 10 minuti per essere effettuata sui bambini e oltre un' ora negli adulti. Eseguita prevalentemente per motivi religiosi, è argomento di disputa fra chi la paragona alle mutilazioni genitali femminili e chi la consiglia per motivi di salute (una delle ragioni sarebbe la diminuzione del rischio di malattie sessualmente trasmissibili, su cui però non tutti i medici concordano).

Di certo, ad oggi, è il miglior modo per trattare una fimosi (patologia che impedisce la retrazione del prepuzio sul glande), oltre a rappresentare una soluzione contro infiammazioni urinarie ed eiaculazione precoce.

circoncisione 5

Ma quali possono essere i suoi effetti nella sfera sessuale? «Un pene circonciso è anatomicamente molto diverso da un pene al naturale», commenta Alessandro G. Littara, sessuologo e andrologo di Milano. «Il prepuzio può contare circa mille terminazioni nervose, in buona parte sacrificate dal bisturi nel caso della circoncisione. La conseguenza primaria è quindi l' esposizione del glande che può determinare una riduzione di sensibilità e il bisogno di maggiore stimolazione per raggiungere l' orgasmo».

circoncisione sesso

Per alcuni versi, quindi, potrebbe addirittura aumentare la soddisfazione sessuale della coppia (tempi più lunghi per raggiungere l' orgasmo). Di contro, però, la rimozione del prepuzio diminuisce la naturale lubrificazione del pene e questo può rendere fastidiosa la penetrazione e la masturbazione, «per cui è bene non trascurare i preliminari e servirsi, magari, di un lubrificante», consiglia il professor Littara.

circoncisione

Tornando alla fimosi: «Questa anomalia, frequente nel bambino, è spesso di natura congenita», sottolinea l' andrologo. «Se associata ad aderenze del prepuzio alla mucosa del glande, può provocare infezioni locali, dette "balaniti".

Nell' adulto è spesso secondaria a un' infiammazione. Una malattia del prepuzio chiamata "lichen scleroatrofico" (la pelle diventa spessa e dura e perde elasticità) o un diabete possono provocare questo tipo di problema. La fimosi può provocare dolore durante l' erezione e la penetrazione e comporta un rischio aumentato di tumore del pene.

facce da orgasmo

Questo tumore, rarissimo (1 caso ogni anno su 100.000 uomini), può essere prevenuto anche con una buona igiene locale e, in caso di fimosi, effettuando la circoncisione. I non circoncisi non si preoccupino: l' aumento del rischio di cancro del pene resta comunque estremamente limitato. L' intervento viene effettuato in dayhospital in anestesia locale per iniezione di xilocaina (1% lungo i due nervi penieni).

facce da orgasmo stuart sandford 8

La cicatrizzazione è completa in 3-4 settimane ed entro un mese si può riprendere la normale attività sessuale. Possono presentarsi complicazioni, la più frequente è l' emorragia, trattabile con semplice fasciatura compressiva». . Infine il pene privo di prepuzio godrebbe di una minor proliferazione di germi e batteri i quali, si sa, prediligono ambienti umidi e stagnanti.

