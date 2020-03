6 mar 2020 08:57

CARO DAGO, L'ALOPECIA NON È UNO SCHERZO - UN LETTORE CI SCRIVE A PROPOSITO DELL'ARTICOLO DI ''LIBERO'': ''NON È COLPA DI CHI NE SOFFRE SE LA LEGGE PER RICONOSCERE L'ALOPECIA COME MALATTIA È ARRIVATA IN PARLAMENTO PROPRIO IN QUESTI GIORNI, IN PIENA CRISI DA VIRUS. MA CHI HA QUESTA MALATTIA AUTOIMMUNE, SOPRATTUTTO TRA LE BAMBINE, PASSA LA VITA TRA CORTISONE, FARMACI TOSSICI PER IL FEGATO E PIANTI. NON SONO 'DIVERSAMENTE PETTINATI'''