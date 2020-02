NELLE CATACOMBE SONO TUTTI MORTI TRANNE IL VIRUS - LA CHIESA ITALIANA DISPONE LA CHIUSURA DI TUTTE LE CATACOMBE: VISTA LA ''PARTICOLARE CONFORMAZIONE, CON ELEVATA UMIDITÀ, POCA AERAZIONE E SPAZI RISTRETTI'', MEGLIO NON FARCI ANDARE I TURISTI. CHE UNO STARNUTO RESTA NELL'ARIA PER 10 ANNI - BIZZARRIA: QUELLE DI NAPOLI (DOVE HANNO CHIUSO LE SCUOLE) RESTANO APERTE

CORONAVIRUS: CHIUSE LE CATACOMBE IN TUTTA ITALIA

CATACOMBE SANT'AGNESE 1

(ANSA) - La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha disposto la chiusura provvisoria di tutte le catacombe aperte al pubblico a partire da oggi. Una decisione arrivata "per motivi legati alla contingente situazione di preoccupazione sanitaria, in via preventiva e precauzionale" e a causa della "particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti". La catacombe aperte al pubblico si trovano a Roma, nel Lazio, in Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna.

CORONAVIRUS: DEROGA PER CATACOMBE NAPOLI, RESTANO APERTE

(ANSA) - Resteranno aperte le Catacombe di Napoli. La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra infatti, ha accolto la richiesta di deroga da parte delle Catacombe di Napoli che resteranno aperte permettendo ai visitatori e al personale di svolgere regolarmente le visite guidate e le attività previste. In virtù dell'assenza sul territorio campano di casi di contagio da coronavirus, la Pontificia Commissione ha ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dalla Cooperativa la Paranza che "ha già adottato per i dipendenti e i visitatori le adeguate misure per svolgere correttamente l'attività lavorativa anche in un periodo di tensione come quello che il nostro paese sta vivendo".

"Siamo certi sia opportuno, anche in momenti di crisi, proseguire con l'impegno che quotidianamente caratterizza il nostro operare - concludono -. Le Catacombe di Napoli sono aperte regolarmente e gli eventi in programma si svolgeranno regolarmente".

catacombe san callisto CATACOMBE DI SAN LORENZO