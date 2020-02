11 feb 2020 12:26

CATTIVE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS: UNO STUDIO CINESE PARLA DI INCUBAZIONE FINO A 24 GIORNI, MA LA TASK FORCE ITALIANA DELLO SPALLANZANI LASCIA IL LIMITE DI PRECAUZIONE A 14 GIORNI - L'ALTRO SVILUPPO DISASTROSO SONO I FALSI NEGATIVI: PERSONE CHE VENGONO TESTATE DOPO ESSERE ENTRATE IN CONTATTO CON I MALATI E APPAIONO SANE, PER POI RISULTARE POSITIVE AL 2019-NCOV POCHI GIORNI DOPO. QUINDI NON SOLO MISURARE LA FEBBRE NON BASTA, ANCHE GLI SCREENING APPROFONDITI NON SONO UNA RISPOSTA DEFINITIVA