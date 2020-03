CENTOMILA CONTAGI IN TUTTO IL MONDO - QUASI 800 CASI IN GERMANIA - 949 CASI IN FRANCIA: 330 IN PIÙ IN UN GIORNO - USA, CONTAGI IN 26 STATI: 16 MORTI - STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK - DUE MORTI IN FLORIDA – SOSPESI I TRENI WASHINGTON-NEW YORK - È UNA DONNA REDUCE DA UN VIAGGIO IN ITALIA E FRANCIA IL PRIMO CASO REGISTRATO IN SOUTH CAROLINA - SALGONO A 228 I CONTAGI IN SVIZZERA - 60 CONTAGI IN BELGIO - L'ISLANDA "IN FASE DI EMERGENZA" - PRIMO CASO A MALTA, UNA 12ENNE ITALIANA E I SUOI GENITORI - COREA SUD SUPERA I 7.000 CASI - CINA, 3.070 I MORTI, GUARIGIONI AL 70%

L'Islanda entra "in fase di emergenza" per fare fronte alla diffusione di epidemia da nuovo coronavirus dopo che nel Paese sono stati confermati 45 casi di contagio. Il governo di Reykjavi'k, riporta la Cnn, ha invocato una risposta alla "fase di emergenza" dopo la conferma di due casi di contagio locale. I casi precedenti erano legati a Italia e Austria.

Quasi 800 casi in Germania

La Germania registra un nuovo imponente balzo dei casi di contagio in una sola giornata: il Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, informa che il numero è cresciuto a 795. Stamattina i contagi segnalati erano ancora 684. È sempre il Nord-Reno Vestfalia il Land più colpito con 373 casi, dei quali oltre 200 nell'area di Heinsberg, che rimane il maggior focolaio del Paese. Decine di nuovi casi anche nel Baden Wuerttemberg (170), seguito dalla Baviera (134). Ad oggi la Sassonia-Anhalt è l'unico Land nel quale non sia stato segnalato alcun caso.

Stato di emergenza nello Stato di New York

Andrew Cuomo dichiara l'emergenza nello Stato di New York per il coronavirus. Il governatore ha criticato poi il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test. Nello Stato sono stati registrati 21 nuovi casi per portano il totale a 76.

Due morti in Florida

La Florida ha comunicato che due persone sono morte di coronavirus. Lo riportano i media americani. Il contagio arriva così sulla East Coast degli Usa, dove finora si era manifestato soltanto sulla West Coast, con il maggior focolaio nello Stato di Washington. Si tratta una persona sulla settantina rientrata da un viaggio all'estero che era risultata positiva ai test nella contea di Lee. L'altra vittima è un residente nella contea di Santa Rosa che già soffriva di problemi di salute

Usa, contagi in 26 Stati: 16 morti

Sono saliti a più di 300 i casi di infezione da coronavirus negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, citando dati dei Centri federali per il controllo delle malattie e prevenzione. Di questi casi, 49 riguardano persone di ritorno da un viaggio all'estero, mentre 233 sono le persone contagiate senza aver lasciato il Paese. Gli Stati in cui si è registrato almeno un caso sono 26. Di questi, tre hanno proclamato lo stato d'emergenza: Washington, California e lo stato di New York.

Il coronavirus è stato rilevato su 21 delle persone a bordo della nave da crociera bloccata al largo di San Francisco. Lo ha riferito il vicepresidente Usa, Mike Pence, a capo della task force che ha il compito di coordinare la risposta americana alla diffusione del contagio. Si tratta di 19 membri dell'equipaggio e due passeggeri della Grand Princess, che trasporta oltre 3.500 persone e dovrebbe presto attraccare in un porto non commerciale dove verranno effettuati nuovi test e dove i malati saranno messi in quarantena, ha aggiunto Pence in una conferenza stampa a Washington.

Sono risultati positivi al coronavirus due partecipanti alla conferenza annuale dell'American Israel Public Affairs Committee (Aipac), che si è tenuta a New York dal primo al 3 marzo. "Abbiamo confermato che almeno due partecipanti alla Conference Policy di New York si sono dimostrati positivi per il Coronavirus", ha riferito l'Aipac in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Ventidue nuovi casi sono stati confermati nello Stato di New York, principalmente in un distretto della contea di Westchester a nord di New York City, portando il totale a 44 contagiati. "Rimaniamo in costante comunicazione con il dipartimento sanitario della contea di Westchester e il dipartimento sanitario della DC, che si sta coordinando con il dipartimento sanitario di New York e le autorità sanitarie nazionali", ha sottolineato Aipac. L'evento ha attirato partecipanti di alto profilo, tra cui il vicepresidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo, il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell e l'ex democratico Mike Bloomberg della Casa Bianca.

È una donna reduce da un viaggio in Italia e Francia il primo caso registrato in South Carolina. Tornava da una vacanza in Italia anche un altro americano trovato positivo al coronavirus in Colorado, dove sono salite a otto le persone infette. Primo caso in Kentucky e primo in Nebraska dove una donna sui trent'anni di ritorno, a fine febbraio, da un viaggio nel Regno Unito, è stata ricoverata per i sintomi dell'infezione.

Amtrak sospende i treni Washington-New York

Fermi i treni non stop Washington-New York. L'Amtrak ha annunciato oggi la sospensione dei servizi Acela Nonstop tra le due città a partire dal 10 marzo di fronte ad una ridotta domanda per le linee dirette su questa tratta. La sospensione resterà in vigore fino al 26 maggio. "Di fronte ad una ridotta domanda per il nostro servizio, stiamo operando modifiche temporanee ai nostri orari, eliminando carrozze dai convogli o cancellando alcuni treni laddove esiste un'alternativa conveniente con un orario simile che potrà avere un impatto minimo sui consumatori", si legge in una dichiarazione della compagnia.

Salgono a 228 i contagi in Svizzera

E' salito a 228 il numero di casi confermati di coronavirus in Svizzera, su 264 persone risultate positive. Lo comunica l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), ricordando che ieri i casi confermati erano 181. I decessi sono fermi a uno, quello di una 74enne morta il 5 marzo al Centro ospedaliero universitario (Chuv) di Losanna. In 20 cantoni è stata segnalata la malattia: Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo. Non risultano ancora contagi invece in 6 cantoni: Appenzello Interno, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo, Sciaffusa e Uri. In Ticino - stando ai dati Ufsp - i casi confermati sono 24, a cui si aggiungono altri 19 in attesa di verifica, per un totale di 43: è il valore maggiore fra i cantoni elvetici. Nei Grigioni i dati sono rispettivamente pari a 12 e 3, per complessivi 15.

949 casi in Francia: 330 in più in un giorno

Sono aumentati nelle ultime 24 ore a 949 i contagi da coronavirus in Francia, che ieri erano 613 (+336). Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, aggiungendo che i morti sono oggi 16, il più forte aumento in un solo giorno (ieri erano 9). Le persone in rianimazione sono 45, 6 in più di ieri.

60 contagi in Belgio

Con 60 nuovi contagiati, sale a 169 il numero dei casi di persone positive al coronavirus in Belgio, secondo i dati della Sanità pubblica del Paese. Le 60 infezioni sono emerse sulla base dell'esecuzione di 771 test. Dei nuovi casi, 40 sono nelle Fiandre, 15 in Vallonia e 5 a Bruxelles. "La maggior parte dei pazienti positivi hanno viaggiato di recente, ma constatiamo sempre più infezioni locali. Il numero di casi non è raddoppiato - affermano le autorità - perciò è possibile che l'effetto ritorno di chi è andato in Italia del nord, termini".

Maldive chiudono a chi arriva dall'Italia

Le Maldive, "nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo". E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri curato dalla Farnesina. Le autorità locali, secondo quanto riferito, "hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera".

Le autorità locali hanno inoltre temporaneamente sospeso l'ingresso nel Paese per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato - o anche solo transitato - nella Repubblica Popolare Cinese. Sospeso temporaneamente, fino a nuovo ordine, l'ingresso alle Maldive anche per i viaggiatori provenienti o in transito da Iran e Corea del Sud, limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus.

Centomila contagi in tutto il mondo

Centomila contagi intanto in tutto il mondo, nuovi focolai in Germania, Francia, Stati Uniti, ventuno casi sulla nave da crociera Grand Princess ferma a San Francisco. Ma dalla Cina, da dove tutto è partito, arrivano notizie confortanti perché il virus sembra lentamente arrestarsi e il numero dei casi e delle vittime è in diminuzione. L'allarme però resta alto e l'epidemia è ancora lontana dall'essere sconfitta.

Primo caso a Malta, una 12enne italiana e i suoi genitori

Malta ha confermato il suo primo caso positivo di nuovo coronavirus: si tratta di un'italiana di 12 anni, arrivata martedì da Roma. Al test sono risultati positivi anche i suoi genitori. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Chris Fearne. L'adolescente era in isolamento da giovedi', quando sono comparsi i primi sintomi. La giovane, con la sorella e i genitori sono stati ricoverati in ospedale in un'unità di isolamento. Le autorità sanitarie maltesi stanno ora cercando di tracciare il percorso dell'adolescente e della sua famiglia e di trovare le persone con cui sono stati in contatto dal loro arrivo sull'isola.

Corea Sud supera i 7.000 casi, a 7.041

La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

Malesia nega porto a Costa Fortuna, nave va a Singapore

La Malesia ha negato l'attracco alla nave Costa Fortuna. Lo rende noto la stessa compagnia sottolineando che "a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal Governo della Malesia all'arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è' stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang come da itinerario programmato". La nave, dice ancora la Costa, sta facendo ora rotta verso Singapore.

I contagi sulla Grand Princess

Sono risultate positive ai test per il coronavirus 21 delle persone a bordo della nave da crociera Grand Princess, bloccata da mercoledì al largo delle coste californiane. La conferma è arrivata dal vice presidente Mike Pence. Si tratta, ha spiegato, di 19 membri dell'equipaggio e due passeggeri delle 46 persone sottoposte ai controlli. I test verranno effettuati a tutti i presenti a bordo, ha assicurato Pence, aggiungendo che la nave attraccherà nel fine settimana in un "porto non commerciale".

Intanto è stato organizzato il trasferimento in elicottero a San Francisco di un passeggero della nave perché aveva bisogno di assistenza medica. Lo ha riferito alla Ccn un'altra persona a bordo della nave bloccata al largo delle coste californiane. Secondo la fonte della Cnn, "il comandante della nave ha annunciato l'arrivo di un elicottero con rifornimenti e per trasferire un passeggero con necessità di cure mediche".

Secondo quanto apprende l'Ansa ci sono 32 italiani a bordo della nave. 31 sono membri dell'equipaggio, uno è un passeggero. Nessuno dei connazionali risulta tra i 21 contagiati dal coronavirus.

Primo caso in Costa Rica, è una turista Usa

Una donna statunitense in Costa Rica per le vacanze è risultata positiva al coronavirus. Si tratta del primo caso confermato in America Centrale. Lo ha riferito il ministro della Salute, Daniel Salas, che ha spiegato come la donna, di 49 anni, avesse contratto il virus prima di entrare nel Paese il primo marzo. La donna è attualmente "in stretto isolamento" in un hotel nella capitale San Josè con suo marito - che Salas ha detto di avere avuto contatti con persone a New York che erano risultate positive al virus. "L'uomo non ha manifestato sintomi - ha detto il ministro in una conferenza stampa congiunta con il presidente, Carlos Alvarado - mentre la donna ha sintomi di influenza molto lievi con dolori addominali".

Cina, 3.070 i morti, guarigioni al 70%

In Cina sono morte altre 28 persone per l'epidemia di coronavirus, portando così il bilancio nazionale a 3.070 decessi. Ci sono stati 99 nuovi casi di contagio, secondo la National Health Commission, con un aumento dei nuovi casi al di fuori della provincia di Hubei - epicentro del virus - per il terzo giorno consecutivo. La Cina ha registrato, includendo i dati di ieri, un totale di contagi di coronavirus saliti a quota 80.651: le guarigioni, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), sono salite a 55.404, sfiorando il 70%.

L'epidemia del coronavirus costa alla Cina un deficit commerciale di 7,09 miliardi di dollari a gennaio-febbraio, mancando le attese dei mercati di un surplus di 24,6 miliardi.

Oltre all'export, che nello stesso periodo è sceso del 17,2% annuo (a fronte di una stima a -14,2%), il calo dell'import si è fermato al 4% (rispetto ad un previsto -15%).

Kuwait, stop a voli da e per altri sette Paesi

Intanto arriva l'annuncio che il Kuwait ha deciso di sospendere i collegamenti aerei con Egitto, Libano, Siria, Bangladesh, Filippine, India e Sri Lanka nel mezzo dell'emergenza coronavirus. L'ente per l'aviazione civile ha deciso lo stop a partire da oggi e per una settimana per tutti i voli da e per questi Paesi e, come riporta la tv satellitare al-Arabiya, ha anche disposto il divieto di ingresso in Kuwait alle persone che nelle ultime due settimane sono state nei sette Paesi. Quest'ultima misura non è valida per i cittadini del Kuwait, che verranno invece sottoposti a controlli. Il Paese aveva già bloccato i collegamenti aerei con Italia, Cina, Hong Kong, Iran, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Giappone e Iraq. I dati ufficiali aggiornati a ieri parlano di 58 casi di infezione in Kuwait.

