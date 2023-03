I CENTRI DI RICERCA CONTRO IL CANCRO LANCIANO L'ALLARME: "MANCANO RISORSE E PERSONALE" - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 149 LABORATORI DOVE SI STUDIANO SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE CONTRO IL TUMORE: MANCANO BIONFORMATICI, COORDINATORI DI RICERCA CLINICA E DATA MANAGER - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA: "IN ITALIA, OGNI ANNO, CIRCA L’8% DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ENTRA IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE MA..."

Estratto dell'articolo di Michele Bocci per “la Repubblica”

[…] In Italia ci sono ben 149 centri dove si studiano soluzioni terapeutiche innovative contro il tumore. Alcuni sono all’avanguardia e hanno una importante produzione di lavori scientifici, altri sono più piccoli. Sono tutti accomunati dalla necessità di avere risorse per lavorare di più e meglio. […]A lanciare un appello per dare più respiro alla ricerca è la Ficog, cioè la Federation of italian cooperative oncology groups di Aiom, l’associazione di oncologia medica.

[…] In Italia ci sono 29 centri che fanno oltre 40 sperimentazioni e 69 che ne fanno tra 10 e 40. «Restano però forti criticità nella disponibilità di personale — dicono da Ficog — 100 centri sono privi di un bioinformatico, 72 non possono contare sul supporto statistico. E sono troppo pochi i coordinatori di ricerca clinica, i data manager, strutturati». […]

La ricerca si concentra soprattutto sul tumore della mammella, su quelli gastro-intestinali e su quelli toracici. In Italia circa l’8% dei pazienti in trattamento ogni anno, pari a oltre 15 mila, entra in sperimentazioni cliniche, ma, afferma il presidente Ficog Carmine Pinto, «dovrebbero arrivare almeno al 20%». […]

