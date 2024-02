29 feb 2024 17:01

CHI DORME NON PIGLIA PESCI, MA CAMPA MEGLIO - LO DICONO I RISULTATI DI UNO STUDIO AUSTRALIANO: DORMIRE MENO DI 6 ORE PER NOTTE AUMENTA IL RISCHIO MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE E PUO' PORTARE A DIVERSE CONDIZIONI PATOLOGICHE COME IPERTENSIONE, OBESITÀ, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E DISTURBI DELL'UMORE E DEPRESSIONE - QUESTO DOVREBBE FAR PREOCCUPARE IL 30 PER CENTO DEGLI ADULTI, IN TUTTO IL MONDO, CHE NON RAGGIUNGE LE SETTE ORE DI SONNO...