21 lug 2022 13:35

CHIAMATELA PURE PANDEMIA – DALL'INIZIO DELL'ANNO SONO STATI SEGNALATI 14 MILA CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN OLTRE 70 PAESI. CINQUE I MORTI ACCERTATI, TUTTI IN AFRICA – L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' FA SAPERE CHE “LA MAGGIOR PARTE DEI CONTAGI CONTINUA A ESSERE SEGNALATA DALL'EUROPA, PRINCIPALMENTE TRA GLI UOMINI CHE HANNO RAPPORTI SESSUALI CON UOMINI” – OGGI È PREVISTA UNA RIUNIONE DELL'OMS PER VALUTARE SE L’EMERGENZA È INTERNAZIONALE