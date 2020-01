LA CINA È VICINA – ALT! NEGLI STATI UNITI C’È UN PRIMO CASO DI INFEZIONE DEL CORONA VIRUS CINESE – È UNA PERSONA CHE SI TROVA NELLO STATO DI WASHINGTON CHE AVREBBE MANIFESTATO I SINTOMI DEL CONTAGIO – INTANTO GLI SCIENZIATI AMERICANI STANNO LAVORANDO PER METTERE A PUNTO UN VACCINO…

Virus cinese: Cnn, primo caso di infezione negli Usa

Da www.agi.it

Primo caso di infezione negli Stati Uniti legato al nuovo corona virus scoperto a Wuhan, in Cina. Il centro federale sanitario per il controllo e prevenzione si appresta a comunicare dettagli sul caso di una persona, nello stato di Washington, che presenterebbe i sintomi del contagio. Lo riporta la Cnn.

Virus Cina, scienziati Usa al lavoro per vaccino

Da www.adnkronos.com

II National Institutes of Health americani già al lavoro per mettere a punto un vaccino contro il nuovo coronavirus cinese. L'ente "sta per avviare i primi passi verso lo sviluppo di un vaccino" ha confermato Anthony Fauci, direttore dei National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, secondo quanto riporta la 'Cnn'. Fauci ha spiegato che ci vorranno pochi mesi per arrivare alla prima fase di sperimentazione clinica e almeno un anno per ottenere il siero.

Anche team di scienziati in Texas, a New York e nella stessa Cina sono al lavoro con lo stesso obiettivo, ha reso noto Peter Hotez del Baylor College of Medicine di Houston. "La lezione che abbiamo imparato sui coronavirus è che sono una seria minaccia per la salute globale" ha evidenziato, precisando che un siero 'scudo' contro questi microrganismi è più facile da ottenere rispetto a quelli contro altri virus. "Tutti i virus hanno i loro punti deboli - ha detto l'esperto - ma i coronavirus possono essere un bersaglio vaccinale relativamente semplice".

