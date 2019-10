A COLAZIONE MANGIATE SPAGHETTI! - L’ULTIMA DAL MONDO DELLE DIETE STRAMBE: MANGIARE PASTA AL POMODORO APPENA SVEGLI VI DÀ UNO CHOC METABOLICO E VI FARÀ DIMAGRIRE 10 KG IN UN MESE: LANCIATA DA ALBERICO LEMME, È SPONSORIZZATA ANCHE DA FLAVIO BRIATORE E IVA ZANICCHI - VIDEO

Ciclicamente le diete più strane tornano in auge e guadagnano popolarità per poi essere dimenticate e sostituite dai regimi alimentari più equilibrati: mangiare pasta al pomodoro a colazione, però, sembra essere una pratica sempre più in voga tra star e non, che cercano di dimagrire velocemente.

Ma quanto e come funziona la cosiddetta dieta degli spaghetti a colazione? La creatività associata alle diete è un marchio di fabbrica di Alberico Lemme che è riuscito - non senza critiche - a rivoluzionare la filosofia del mangiare ottenendo risultati notevoli sponsorizzati da vip nostrani come Flavio Briatore o Iva Zanicchi. La dieta degli spaghetti a colazione promette di far perdere anche 10 kg al mese e prevede un bel piatto di pasta al posto del tradizionale caffè con biscotti per dare uno shock al metabolismo, poi si apre una fase successiva per mantenere il nuovo peso-forma che dura circa 3 mesi. Foto@Kikapress

