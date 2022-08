12 ago 2022 19:42

COLPO DI TALCO! – DAL PROSSIMO ANNO “JOHNSON & JOHNSON” SOSPENDERÀ LA VENDITA DEL SUO BOROTALCO IN TUTTO IL MONDO! LA DECISIONE ARRIVA PER VIA DELLE OLTRE 40MILA CAUSE LEGALI CHE L’AZIENDA DEVE AFFRONTARE PER IL PRESUNTO LEGAME TRA IL PRODOTTO E I TUMORI – LA SOCIETÀ HA SEMPRE NEGATO TUTTO, MA INTANTO STA SVILUPPANDO PRODOTTI SIMILI A BASE DI AMIDO DI MAIS…