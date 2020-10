Selvaggia Lucarelli

Un giorno la Cina ci spiegherà come sia possibile che il virus circoli ancora ovunque tranne nel paese in cui è nato.

China State Railway Group Company said it expects to handle 12 million passengers on Wednesday as National Day holiday wraps up. Wednesday included, passenger traffic was above 10 million for the 7th consecutive day. pic.twitter.com/MueaDFgDh7 — Global Times (@globaltimesnews) October 7, 2020

checkpoint a suifenhe, in cina

ciao Selvaggia, lavoro in Cina, confermo che qui il covid è soltanto un ricordo. Per ritornare qui ho fatto 14 gg di quarantena centralizzata in hotel più altri 14 di simil lockdown a casa (questi 14 gg richiesti dal mio distretto) e 5 tamponi (il numero totale dei tamponi varia in base a dove si vive.

All'esterno pochi hanno la mascherina (che qui alcuni portavano già prima), nei luoghi chiusi pochissimi, molto usata invece in stazioni e mezzi pubblici. Loro sono stati attenti subito all'inizio, la gente ha avuto davvero paura, zero spavalderia. Dove trovano casi fanno test di massa a tappeto. Chi arriva dall'estero (ancora non è semplice ottenere il visto), come me che arrivavo dall'Italia, fa quarantena centralizzata sotto sorveglianza medica riportando la temperatura 2 volte al giorno ,e molti tamponi, di cui uno poco prima di partire.

Più altre misure/altri giorni di quarantena in base a norme locali. La mia vita qui è esattamente identica a quella che conducevo pre covid, unica differenza gel mani nei negozi e riportata data sanificazione. Esempio sciocco: addirittura ci sono gli assaggi nei supermercati.

